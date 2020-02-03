Bloomberg: Цена барреля нефти Brent может упасть до $47 3.02.2020, 14:48

Нефтяной рынок находится под давлением.

Распространение коронавируса типа 2019-nCoV привело к резкому сокращению спроса на нефть в Китае, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. По данным источников агентства, знакомых с энергетическим рынком страны, ежесуточное потребление нефти в Китае уже сократилось примерно на 3 млн баррелей, то есть на 20%.

О влиянии коронавируса на мировой рынок нефти заявил и глава Министерства нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, сообщает агентство IRNA. По словам министра, распространение инфекции в ряде случаев привело к остановке ряда производств и закрытию транспортного сообщения, что стало причиной падения спроса на нефть. Зангане отметил, что снижение спроса в условиях сохранения предложения всегда ведет к падению цен.

«Нефтяной рынок находится под давлением, цены упали более чем на $5 за баррель, необходимы усилия для того, чтобы сбалансировать ситуацию», — сказал министр, отметив, что Иран в связи с введенными в отношении него санкциями не будет вести переговоры о сокращении добычи.

Bloomberg отмечает, что с 20 января, когда распространение коронавируса в Китае стало восприниматься в качестве угрозы мировой экономике, цены на нефть упали на 13%. 27 января стоимость барреля Brent впервые с осени 2019 года опустилась ниже $60, а уже 3 февраля — ниже отметки $55,5. Таким образом, по сравнению с 20 января цена упала почти на 15%.

Аналитики Citigroup снизили прогноз по средней цене на нефть марки Brent в первом квартале 2020 года с $69 до $54. При этом на минимуме цена барреля, согласно прогнозу, может упасть до $47, что станет худшим результатом за два с половиной года.

22 января аналитики Goldman Sachs прогнозировали, что потребление нефти из-за коронавируса может сократиться на 260 тыс. баррелей в сутки, в том числе из-за падения спроса на авиатопливо на 170 тыс. баррелей. Эксперты предупреждали, что в результате этого баррель Brent может подешеветь почти на $3, однако реальность превзошла прогнозы.