СМИ: В Сирии погибли четверо сотрудников ФСБ России 3.02.2020, 14:59

Фото: A. Safarjalani

Автомобиль сотрудников ФСБ РФ подорвался на фугасе.

В Сирии, в провинции Алеппо, четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России попали под минометный обстрел, пишут в понедельник, 3 февраля, российские СМИ. По сообщению телеграм-канала Baza, автомобиль сотрудников ФСБ подорвался на фугасе, пассажиры получили ранение и оказались в руках боевиков. Позднее их нашли застреленными, передает DW.

Четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо. По предварительным данным, их автомобиль подорвался на фугасе, после чего раненые бойцы попали в руки боевиков. Их нашли позже – застреленными. — baza (@bazabazon) February 3, 2020

Все четверо погибших - офицеры управлений "С" и "К". Телеграм-каналы, связанные с российскими силовиками, приводят их имена и звания: майор Руслан Гимадиев, лейтенант Всеволод Трофимов, майор Булат Ахматьянов, капитан Дмитрий Минов.

На странице в Facebook группы расследователей Conflict Intelligence Team опубликованы фотографии траурных портретов сотрудников Центра специального назначения ФСБ. Где сделаны эти снимки, не указывается. У всех стоит одна дата смерти - 1 февраля 2020 года - и указано, что они погибли "при выполнении специальных задач в Сирийской арабской республике".

О присутствии сотрудников подразделений спецназначения ФСБ России в Сирии мы писали и ранее https://t.co/hgR7ETs3ed



Наш материал выйдет на наступающей неделе и затронет также подразделения Росгвардии, присутствующие в Сирийской Арабской Республике — CIT (@CITeam_ru) February 2, 2020

Россия поддерживает в Сирии режим Башара Асада, в свою очередь Турция помогает сирийским повстанцам. В понедельник Анкара объявили, что в ходе последних боестолкновений с армией Асада, Турция убитыми 6 своих солдат, 35 сирийских военнослужащих были убиты.