закрыть
3 февраля 2020, понедельник, 15:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

СМИ: В Сирии погибли четверо сотрудников ФСБ России

  • 3.02.2020, 14:59
СМИ: В Сирии погибли четверо сотрудников ФСБ России
Фото: A. Safarjalani

Автомобиль сотрудников ФСБ РФ подорвался на фугасе.

В Сирии, в провинции Алеппо, четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России попали под минометный обстрел, пишут в понедельник, 3 февраля, российские СМИ. По сообщению телеграм-канала Baza, автомобиль сотрудников ФСБ подорвался на фугасе, пассажиры получили ранение и оказались в руках боевиков. Позднее их нашли застреленными, передает DW.

Все четверо погибших - офицеры управлений "С" и "К". Телеграм-каналы, связанные с российскими силовиками, приводят их имена и звания: майор Руслан Гимадиев, лейтенант Всеволод Трофимов, майор Булат Ахматьянов, капитан Дмитрий Минов.

На странице в Facebook группы расследователей Conflict Intelligence Team опубликованы фотографии траурных портретов сотрудников Центра специального назначения ФСБ. Где сделаны эти снимки, не указывается. У всех стоит одна дата смерти - 1 февраля 2020 года - и указано, что они погибли "при выполнении специальных задач в Сирийской арабской республике".

Россия поддерживает в Сирии режим Башара Асада, в свою очередь Турция помогает сирийским повстанцам. В понедельник Анкара объявили, что в ходе последних боестолкновений с армией Асада, Турция убитыми 6 своих солдат, 35 сирийских военнослужащих были убиты.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев