Белорус — пропагандистам: Ешьте сами свою лапшу 1 3.02.2020, 15:04

Фото: «Радыё Свабода»

Народ устал от откровенного вранья.

Письмо-обращение белоруса к лукашенковским пропагандистам публикует Telegram-канал «Баста!».

- Белорусское телевидение давно захвачено лукашенковскими орками. Смотреть белорусскую матрицу реально скучно. Людей тошнит от совкой подачи новостей, лжи и безвкусицы.

Первейшая задача журналиста - это гарантировать людям получение правдивой и достоверной информации. К сожалению, пропагандистам БТ, ОНТ, СТВ данные принципы никогда не были знакомы. С момента прихода к власти Лукашенко официальные СМИ всегда славилось заказными, политическими ангажированными репортажами, вызывающих то смех, то озлобленность, то недоумение.

Неумелый ребрендинг названий каналов не изменил их сущности. Все те же заказные пропагандистские фильмы и репортажи. Все то же освещение о стабильности и процветании. Все как обычно.

Пришло время срубить сухие ветки лжи с дерева жизни. Ешьте сами свою лапшу! А мы хотим получать правдивую и объективную информацию!

Я уверен, в новой Беларуси обязательно будет отмена политической цензуры как по ТВ, так и в печатных и интернет изданиях, где пока также схематически и систематически работает совковая система.

Чиновники уже поняли что пора бежать с корабля. На очереди – госпропагандисты. Те, кто поумнее, уже смотал удочки – кто в Россию, кто еще подальше. Пора задуматься и тем, кто пока еще мелькает на экране зомбоящика. И сейчас, когда Иван Михайлович Эйсмонт, Сергей Александрович Гусаченко, Виктория Александровна Сенкевич, и остальные орки главного брендового телеканала готовят очередную партию лапши в эфир новостей, они должны чаще вспоминать своих коллег, которые долго и сознательно восхваляли таких же людоедов, как Лукашенко, а потом, после смены власти несли ответственность наравне с ними.

Народ устал от откровенного вранья, которым их регулярно пичкают с экранов государственных телеканалов. Недолго осталось ждать, когда слово БТ будут с ностальгией вспоминать, и смеяться с их фантастических и комедийных репортажей. А пока каждому могу посоветовать выключить зомбоящик и читать независимые интернет ресурсы.