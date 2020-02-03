Экспорт нефти из России в Беларусь значительно сократился 3.02.2020, 15:04

По сравнению с январем 2019 года разница составила 73,7%.

Экспорт нефти из России в Беларусь в прошедшем январе сократился на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 407,2 тысячи тонн, при этом плановый объем поставок предполагал экспорт в размере 1,99 миллиона тонн, сообщает ria.ru со ссылкой на материалы Центрального диспетчерского управления ТЭК.

В том числе на Мозырский НПЗ в январе было поставлено 66,1 тысячи тонн российской нефти при задании в 1,105 миллиона, на Новополоцкий НПЗ – 341,1 тысячи тонн при задании в 884 тысячи.

Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. В отсутствие контрактов на поставки Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась. Согласована поставка из России 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Между тем Беларусь закупила около 86 тысяч тонн нефти из Норвегии с поставкой через порт литовской Клайпеды и по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.