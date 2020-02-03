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Видеофакт: Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «Слава Украине!»

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  • 3.02.2020, 15:14
  • 4,397
Видеофакт: Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «Слава Украине!»

Президент Турции прибыл в Украину с рабочим визитом.

В понедельник, 3 февраля, в Украину с рабочим визитом прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Новое время».

Официальная церемония встречи высокого гостя прошла возле Мариинского дворца в Киеве.

Во время нее Эрдоган вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским традиционно осмотрели строй почетного караула.

При этом, приветствуя украинский военных турецкий лидер обратился к ним словами «Слава Украине!».

После этого Эрдоган и Зеленский прослушали национальные гимны и отправились на переговоры, которые пройдут в формате тет-а-тет.


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