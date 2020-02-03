В США стартуют праймериз участников президентской гонки 1 3.02.2020, 15:41

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Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

В США стартуют предварительные внутрипартийные выборы, цель которых — определить самых популярных кандидатов в президенты внутри партии.

Как сообщает interfax.com, первые внутрипартийные выборы пройдут в штате Айова. Зарегистрированные сторонники Демократической и Республиканской партий смогут проголосовать за понравившегося кандидата своей партии.

Избирательные участки расположены в школах, церквях и торговых центрах. Всего в Айове открыты более 1,6 тысяч участков.

Особое внимание сосредоточено непосредственно на выборах у демократов, где за звание единого кандидата борются более 10 человек. При этом очевидного лидера, согласно последним опросам, у них нет.

Среди наиболее популярных претендентов — сенатор Берни Сандерс, бывший вице-президент США Джо Байден, а также сенатор Элизабет Уоррен.

У республиканцев же уверенное лидерство в опросах закрепилось за нынешним президентом Дональдом Трампом. Вместе с ним за право стать кандидатом от Республиканской партии борьбу ведут бывший губернатор Массачусетса Уильям Уэлд и экс-конгрессмен от Иллинойса Джо Уолш. Тем не менее, на данный момент ни у одного из соперников Трампа реальных шансов обойти его нет.

Между тем, американские СМИ напоминают, что победа на кокусе в Айове не гарантирует какому-либо участнику гонки того, что именно он в итоге станет кандидатом от своей партии. Однако начиная с 2000 года каждый победитель кокуса демократов в Айове в результате становился кандидатом от этой партии.

Эксперты отмечают, что в этом году ожидается высокая явка избирателей на предварительных внутрипартийных выборах.

Уже по итогам праймериз и кокусов состоятся общенациональные партийные съезды, на которых и будут избраны единые кандидаты от той или иной партии.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.