Огромное стадо зубров вышло на поле недалеко от Гродно 5 3.02.2020, 15:40

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Людей не боялись, спокойно паслись рядом с жилыми домами.

Большое стадо зубров вышло на поле недалеко от Гродно. Животные совершенно не боялись людей и спокойно паслись в нескольких метрах от жилых домов. Стадо заметили сегодня утром между деревнями Богушовка и Огородники, что в 15 километрах от областного центра, пишет tut.by.

Скорее всего, животных привлекли озимые, которыми они решили полакомиться.

Данное стадо — зубры озерской микропопуляции.

Животных начали разводить в 1998 году в СПК «Озеры Гродненского района», и сегодня их насчитывается более трехсот особей.

Зубров становится все больше, поэтому не удивительно, что животные все чаще стали выходить из леса и попадать в объективы камер. Местные жители, правда, говорят, что такого многочисленного стада еще не видели.

— Я здесь живу уже лет 30, но при мне в первый раз такое количество зубров. Обычно пробегают один-два, и то так, мимолетом. Чаще, конечно, лосей наблюдаем, чем зубров, — рассказал один из житель деревни Огородники.