У активиста «Европейской Беларуси» арестовали автомобиль, который ему не принадлежит 12 3.02.2020, 15:44

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АНДРЕЙ ВОЙНИЧ

Арест также наложен на почтовую посылку и деньги на карточке.

6 декабря 2019 года активист «Европейской Беларуси» Андрей Войнич был оштрафован за участие в законных агитационных пикетах, прошедших во время избирательной кампании, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь». Решение вынесла судья суда Московского района Минска Татьяна Мотыль. Активист его обжаловал в установленные законом сроки.

Сегодня стало известно, что судебный исполнитель Отдела принудительного исполнения Московского района Анастасия Кишко наложила арест на автомобиль, который принадлежит бывшей супруге активиста, а также на посылку, которую он должен был получить. Также заблокирована карточка Андрея Войнича.

- Сегодня я пришел на почту за посылкой, а мне сообщают, что ее не отдадут, так как имеют распоряжение из ОПИ о ее аресте из-за штрафа. Интересно, что я об этом даже не был извещен. Также хочу отметить, что процесс обжалования незаконного решения судьи Мотыль все еще идет.

В ОПИ мне сообщили, что арест также наложен на машину моей бывшей супруги - Renault Megane 2010 года, стоимость которой несоизмеримо больше 30 базовых штрафа. Самое интересное, что я уже полгода в разводе и не имею к этому автомобилю вообще никакого отношения. Это не мой автомобиль. Это даже не совместно нажитое имущество.

Несмотря на то, что все эти факты я привел в разговоре с судебным исполнителем Кишко, она выдала мне документы о наложении ареста и предупредила, что уже завтра автомобиль эвакуируют на штрафстоянку.

Понимаю, что режиму очень нужны хоть какие деньги, но соблюдать хотя бы видимость исполнения закона стоит.