В Украине продажи новых авто выросли на 35% 1 3.02.2020, 16:16

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Наибольшим спросом в первом месяце года пользовались автомобили марки Toyota, Renault и Nissan.

В январе 2020 года продажи новых легковых автомобилей повысились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,1 тысяч единиц. Об этом свидетельствуют данные ассоциации Укравтопром, опубликованные в понедельник, 3 февраля, передает korrespondent.net.

"Наибольшим спросом в первом месяце года пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 1207 шт. По сравнению с январем прошлого года реализация новых Toyota в Украине выросла на 91%, что и позволило этой японской марке подняться со второй на первую строчку рейтинга", – говорится в сообщении.

В то же время, январский лидер прошлого года – Renault– продемонстрировал рост продаж на 31%, но опустился на второе место с результатом 1055 авто.

"Сохранил третью позицию в рейтинге Nissan, регистрации которого выросли почти на четверть до 529 штук. Чешская Skoda, год назад замыкавшая лидерскую пятерку, увеличила реализацию на 37%, до 466 авто, и поднялась на четвертое место", – сообщает Укравтопром.

Спрос на автомобили марки KIA вырос на 12% до 436 авто. Также в топ-10 продаж января вошли Hyundai – 362 шт. (+8%); Volkswagen – 323 шт. (+18%); Merctdes-Benz – 269 шт. (+84%); Peugeot – 264 шт. (+144%); Mitsubishi – 235 шт. (+33%).

По итогам января самым востребованным автомобилем на рынке новых легковых машин стал кроссовер Toyota RAV4 – 513 продаж.