Будут ли белорусские банки принимать евро с крестом на Великобритании? 3 3.02.2020, 16:25

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«Беларусбанк» дал ответ.

Первого февраля Соединенное Королевство перестало быть частью Евросоюза. Завершилась официальная драма, но у людей остались вопросы. В интернете распространяется информация о флешмобе, который будто бы запустили немцы: оставшиеся в ЕС зачеркивают на купюрах евро Великобританию на карте, передает «Онлайнер».

Параллельно попадаются новости о грядущей нелегальности купюр с Великобританией на карте, поэтому все это, конечно, фейк. Первые подобные сообщения можно найти в 2016-м.

Но у любой глупости могут найтись сторонники. Поэтому уточняем, нужно ли волноваться, если такие купюры оказались в вашем кошельке.

Не нужно.

— В соответствии с перечнем признаков платежности банкнот и монет в иностранной валюте специалист банка примет у вас без комиссии купюры, сохранившие элементы платежности и защиты от подделки даже с признаками ветхости из-за некоторых повреждений, — пояснили в «Беларусбанке». — К таким дефектам относят в том числе и надписи, рисунки, оттиски штампов (кроме штампов, свидетельствующих о том, что банкнота является неподлинной) и их фрагменты в случае, если они не препятствуют определению подлинности банкнот и не перекрывают более 50 процентов одного из элементов защиты от подделки (водяной знак, голограмма, кинеграмма, основной рисунок и т. д.).

Как правило, далее банки стараются вывести из оборота подобные банкноты.