Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу МН1721
- 3.02.2020, 16:41
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Об этом заявила адвокат одного из четырех обвиняемых.
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского «Боинга» рейса МН17 на Украине и вызвала их для следственных действий. Об сообщает Эхо Москвы, со ссылкой на заявление адвоката одного из обвиняемых Елены Кутьиной.
«Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых — Пулатова Олега Юлдашевича — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», — сказала она.
Кутьина добавила, что работа группы адвокатов будет осуществляться в соответствии со всеми нормами международного права.
«При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным», — подчеркнула адвокат.