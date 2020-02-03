Кремль прокомментировал визит Помпео в Беларусь 2 3.02.2020, 16:52

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Госсекретарь США посетил Минск 1 февраля.

Кремль не считает, что происходит быстрое сближение Беларуси и США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавний визит госсекретаря США Майкла Помпео в Минск, где он провел переговоры с Лукашенко, передает ТАСС.

"Вряд ли тут можно говорить о сверхбыстром сближении", - сказал он.

Песков в целом отказался комментировать детали упомянутых переговоров: "Мы не можем и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами, это абсолютно суверенное право, реализация их суверенных отношений".

Представитель Кремля добавил, что у Москвы и Минска "свои отношения, они носят союзнический, очень близкий характер". "У нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются", - заявил пресс-секретарь главы российского государства.