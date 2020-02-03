Почти каждый пятый трудоустроенный иностранец — китаец 1 3.02.2020, 17:18

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иллюстрационное фото Reuters

Кто приезжает работать в Беларусь.

Больше всего трудовых мигрантов приезжает в Беларусь из России. Это 6,7 тысячи человек из 20,8 тысячи иностранцев, пишет euroradio.fm. По данным МВД, почти каждый пятый трудоустроенный в Беларуси иностранец — китаец (4,3 тысячи). На третьем месте украинцы, которых в прошлом году приехало на работу около 3100 человек.

На работу в Беларусь приезжают граждане и из очень далеких стран. По одному специалисту приехало из Конго, Камеруна, Уругвая, Мавритании, Буркина-Фасо, Тринидада и Тобаго.

Среди двух десятков тысяч трудовых мигрантов более 3 тысяч — квалифицированные работники и специалисты, более 5 тысяч имеют рабочие специальности. Работают в сельском хозяйстве немногим более 400 иностранцев.

В 2019 году трудовых мигрантов стало на 4,7 тысячи больше, чем было в 2018 году. Они работают в основном в Минске, Минской и Гродненской областях, меньше всего — в Могилевской области.