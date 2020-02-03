Меркель поддержит изменения в Лиссабонском договоре из-за Brexit 3 3.02.2020, 17:19

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Ангелa Меркель

Фото: Getty Images

По словам канцлера, ЕС должен стать более конкурентоспособным после ухода Великобритании.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет готова поддержать изменения в Лиссабонском договоре Европейского союза, который, в случае необходимости, является юридическим краеугольным камнем ЕС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По ее словам, ЕС должен стать более конкурентоспособным после ухода Великобритании.

"Я могу бы вообразить изменения договора, если это будет необходимо. Мы должны с учетом выхода Великобритании укрепить нашу конкурентоспособность и действовать быстрее", - заявила она.

Отметим, что Лиссабонский договор был подписан на саммите ЕС 13 декабря 2007 года в Жеронимуше в Лиссабоне. Он призван заменить собой не вступившую в силу Конституцию ЕС и внести изменения в действующие соглашения о Евросоюзе в целях реформирования системы управления ЕС.