Лукашенко должен уйти 13 3.02.2020, 17:30

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Заявление «Народнай Грамады».

Cайт «Народнай Грамады» публикует заявление президиума партии:

Преступник не имеет право участвовать в выборах

«Народная Грамада» начнет акции протеста с самого начала президентской «избирательной» кампании в случае:

– незаконного отказа в регистрации инициативной группе Николая Статкевича, кандидата в президенты от нашей партии и от коалиции «Белорусский Национальный Конгресс»;

– если будет зарегистрирована инициативная группа Лукашенко, который обвиняется в ряде особо тяжких преступлений.

Чтобы препятствовать выдвижению кандидатом в президенты лидера «Народной Грамады», режим планирует использовать его так называемую «судимость», полученную за попытку в 2010 году защитить право народа на честные выборы.

Николай Статкевич — не преступник. Ему пришлось почти 5 лет провести в тюрьме, выдержать давление и пытки как раз за попытку предотвратить настоящее преступление — незаконное продление власти Лукашенко на очередной срок.

Но даже наличие этой «судимости» не лишает лидера «Народной Грамады» права баллотироваться на выборах. Статья 64 Конституции страны перечисляет все поводы для ограничения избирательных прав. «Судимостей» среди них нет. А любые ограничения, не указанные в Конституции, запрещены.

Правда, такое ограничение «депутаты» записали в «избирательный кодекс», грубо нарушив Конституцию. Но, как известно, если закон противоречит Конституции, то действует Конституция.

В «Народной Грамаде» отлично понимают: если мы позволим Лукашенко самому выбирать себе «соперников», то в избирательном бюллетене он оставит одних только клоунов.

Мы будем требовать провести настоящие, а не фальшивые выборы. С участием в них Николая Статкевича и без участия настоящего преступника, который незаконно удерживает власть над нашей страной. Который давно не имеет ни юридического, ни морального права участвовать в выборах.

Если же незаконно исполняющий обязанности президента грубо нарушит Конституцию, чтобы обезопасить себя от своего наиболее популярного и опасного соперника и остаться у власти, то мы получим понятный народу, а также международной общественности повод для протестов по всей стране.

Мы используем для протестов легальные «избирательные» формы: пикеты, митинги и встречи с кандидатами. Мы уже знаем, как это сделать. Мало не покажется.

Если же режим попробует помешать нашим легальным мероприятиям, то лишит «президента» легитимности в глазах белорусского народа и международной общественности еще до конца «избирательной» кампании. Это мы считаем также исключительно важным в связи с торговлей независимостью страны, которую ведет незаконно исполняющий обязанности президента.