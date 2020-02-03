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В Минске пьяный мужчина с ножницами ограбил продуктовый магазин

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  • 3.02.2020, 17:33
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В Минске пьяный мужчина с ножницами ограбил продуктовый магазин

И есть подозрение, что так он поступал не раз.

Необычное преступление случилось еще в январе, но обнародовали его сейчас, пишет kp.by. Дело было в столице. В продуктовый магазин по улице Куйбышева ворвался пьяный мужчина. В руках – канцелярские ножницы! И это было нападение.

Как рассказали в Следственном комитете, дальше мужчина стал угрожать ножницами продавцу и забрал у него 60 рублей.

Нападавшего задержали. Им оказался 33-летний минчанин. Его обвинили в совершении разбоя. Но сейчас у следователей есть основания полагать, что это нападение было не единственным, и что, угрожая ножницами, он мог ограбить не только продуктовый магазин.

Если вы пострадали от действий мужчины на фотографии, следователи просят сообщить об этом по телефонам: (8017) 335 2808 или (8044) 500 3111.


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