Вячеслав Сивчик получил 15 суток ареста 1 3.02.2020, 17:54

Вячеслав Сивчик

Его осудили за участие в акции за независимость.

Лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик получил 15 суток ареста за участие в акции 8 декабря против интеграции с Россией, об этом сообщает «Весна». Такое решение 3 февраля принял судья суда Партизанского района Минска Анатолий Борисёнок.

Суд по этому административному делу по статье 23.34 КоАП переносился несколько раз из-за того, что Сивчик находился за границей. Сегодня его также не было на заседании. Судья уточнил, что срок ареста будет считаться с момента задержания активиста.

Впереди у Вячеслава Сивчика еще четыре суда, которые должны состояться в суде Партизанского района 4, 5, 6 и 7 февраля.