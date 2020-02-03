Что скрывает Путин Иван Яковина, nv.ua

3.02.2020, 18:22

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Иван Яковина

В России перестали публиковать электоральные рейтинги правителя.

Государственная социологическая служба РФ «Фонд общественного мнения» объявила, что перестает опрашивать людей на тему «За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в ближайшее воскресенье?».

Ранее от проведения аналогичных опросов отказались и другие государственные структуры, а частный «Левада-Центр» если и проводит их, то делает нерегулярно — раз в несколько месяцев.

Раньше данные этих опросов были гордостью Кремля. За Путина во все годы его правления готовы были проголосовать 65 — 70%. Но в последние полгода эти показатели неумолимо шли вниз. Результаты последнего по времени опроса ФОМа были опубликованы 19 января. Согласно этим данным, популярность Путина упала почти в два раза — до 45%. И это у государственных социологов, которые всегда хотят сделать власти приятное.

В конце прошлого года, я напомню, социологи перестали публиковать результаты опросов с так называемым «открытым» вопросом. Он звучит так: «Кому из российских политиков вы доверяете?».

Социологи уже сейчас говорят о нем как о покойнике — либо хорошо, либо ничего

Дело в том, что в таком, самом свободном опросе, Путина называли лишь 29%. С такими показателями он точно не мог бы претендовать на роль российского отца нации, типа казахстанского елбасы или туркменского туркменбаши.

Для таких титулов нужна поддержка хотя бы 80%. В Казахстане Назарбаева народ, конечно, тоже не очень любит, но хотя бы боится и на словах поддерживает. У Путина сейчас и этого не осталось.

А ему, как назло, сейчас надо передавать власть от себя себе же. Но тот другой он, Путин будущего, пока не родился. Его, как гомункула, выводят сейчас в секретных лабораториях администрации президента. Какая у него будет должность, как он будет называться, какие у него будут полномочия, сейчас никто не знает.

Этот период превращения гусеницы-Путина в Путина-моль очень для него опасный и полный рисков. Поэтому он и опасается провоцировать возможных заговорщиков своим низким рейтингом. Впрочем, вся конституционная реформа, затеянная сейчас Путиным, может оказаться средством сохранения действующего режима, а не его личной власти.

Сейчас в России политологи и эксперты уже практически открыто говорят, что Путин очень болен, и вылечить его уже невозможно. Например, Валерий Соловей при этом ссылается на некие «информированные источники».

По его данным, вся возня вокруг конституции затеяна лишь для того, чтобы обезопасить друзей и родственников Путина после его неминуемого ухода в иной мир. Социологи уже сейчас говорят о нем как о покойнике — либо хорошо, либо ничего.

Вы знаете, наверное, нехорошо так говорить, но я не буду слишком уж горевать, если профессор Соловей в результате окажется прав, и в России в этом году сменится руководитель.

Иван Яковина, nv.ua