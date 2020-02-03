В Сети высмеяли заявление пропагандистов «ДНР» про вирусы и «агентов» США 3 3.02.2020, 18:43

Российские телеканалы распространяют очередной фейк.

Пропагандисты так называемой «ДНР» распространяют фейковую информацию про украинский бойцов и страшный вирус. Видео опубликовал российский телеканал "Россия 24", пишет apostrophe.ua.

Боевики обвинили военных полка "Азов", что те сотрудничают с США и по их заказу устраивают митинг в Гонконге (Китай). По словам пропагандистов, украинские военные, как американские "агенты", хотят завезти вирус и с помощью ученых США разработать в Мариуполе сибирскую язву. Все это делают с целью, чтобы "бомбить Донбасс".

Пользователи сети отреагировали на заявление пропагандистов.