Клиенты «Белинвестбанка» не могли воспользоваться деньгами на картах 1 3.02.2020, 18:50

В отделениях банка тоже ничего не работает.

«Карты легли наглухо», «В отделении тоже ничего не работает», «Вообще ничего сделать нельзя. Сотрудники не могут даже войти в свои аккаунты». Такие комментарии появились на форуме «Онлайнера» во второй половине понедельника.

Все они касаются перебоя в работе банкинга «Белинвестбанка», расчета и снятия наличных с карт. В самом банке говорят, что идет процесс по восстановлению полноценной работы сервисов.

«3 февраля 2020 года наблюдаются перебои в работе сетевого оборудования „Белинвестбанка“, — говорится в официальном сообщении банка. — Возможны перерывы в обслуживании клиентов юридических и физических лиц. В связи с этим наблюдаются перерывы в обслуживании держателей карточек в организациях торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах. Временно недоступны каналы дистанционного банковского обслуживания. Проведение платежей от юридических лиц со стороны банка будет продлено сегодня на максимально возможное время».

Как заверяют в банке, проводятся все необходимые мероприятия для восстановления работоспособности систем: «О возобновлении работы банковских сервисов будет сообщено дополнительно».