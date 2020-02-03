Беларусь продолжает ремонтировать нефтепровод «Дружба» 5 3.02.2020, 19:34

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Ремонтные работы начались на фоне спора Минска и Москвы по поводу цены на нефть.

«Гомельтранснефть Дружба» проводит ремонт дефектов магистральных нефтепроводов «Унеча — Мозырь» и «Мозырь — Брест», а также осуществляет работы в рамках реконструкции технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций «Кобрин» и «Туров». Информация об этом размещена на сайте оператора белорусского участка «Дружбы», пишет tut.by.

На НПС «Кобрин» выполняется капитальный ремонт технологических перемычек DN500 между насосными станциями № 1 и № 2. Работы по освобождению от нефти, демонтажу и подключению перемычек будут завершены к 6 февраля.

В рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС «Туров» производится замена участка нефтепровода между задвижками № 21А-№ 22А и тройника перед задвижкой № 1А. Новый участок нефтепровода планируют подключить 7 февраля.

«Гомельтранснефть Дружба» продолжает ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов «Унеча — Мозырь» и «Мозырь — Брест», выявленных по результатам внутритрубной диагностики.

— Работы ведутся силами филиалов с установкой металлических и композитных муфт, а также заваркой внешних дефектов. Методы ремонта определены по результатам дополнительного дефектоскопического контроля каждого дефектного участка нефтепровода. Исходя из степени опасности дефектов, методов ремонта и расположения мест повреждения трубопроводов на местности принято решение о снижении режима перекачки на МН «Мозырь — Брест» с частичным выводом отдельных участков нефтепровода, — говорится в сообщении компании

Также в феврале продолжатся работы по очистке и диагностированию трубопровода DN800 на участке МН «Мозырь — Брест» от НПС «Пинск» до 441-го км.

C 14 по 17 января «Гомельтранснефть Дружба» проводила ремонтные работы на участке нефтепровода «Мозырь — Брест-3».

В 2019 году международная компания «Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный сервис» обследовала 1300 км белорусской «трубы» и предоставила отчет с рекомендациями по ремонту дефектов. В итоге белорусский оператор планирует ежемесячно проводить ремонты.

Ремонтные работы начались на фоне спора Минска и Москвы по поводу цены на нефть. Пока сырье в Беларусь поступает в минимальном объеме. Поставки в январе осуществляли только компании российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Крупные нефтяные компании отказались от поставок. С 1 февраля Беларусь по договору с РФ повысила тариф на прокачку российской нефти на 6,6%, хотя для компенсации потерь хотела увеличить его на 16,6%.

Ранее официальный представитель российской трубопроводной монополии «Транснефть» Игорь Демин говорил, что «это согласованные ремонтные работы». При этом он отметил, что «мы остановки и работы не анонсируем, так как в это время легче всего делать криминальные врезки». «Но в Беларуси, похоже, этой проблемы нет», — сказал он.