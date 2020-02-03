Секрет мозга: Три приема, как легко учиться новому 2 3.02.2020, 19:39

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фото: IgorVetushko/Depositphotos

Умение учиться — жизненно необходимый навык.

Начнем с того, что-то количество информации, которое мы ежедневно получаем из разных источников, нельзя даже прочитать, не то что обдумать, проанализировать и сделать выводы, пишет партнер юридической компании Danevych. Law, эксперт по нейроменеджменту, коуч по развитию лидерства Наталья Кадя для «Нового времени».

Умение учиться — это умение вычленять необходимую информацию, обрабатывать ее, добавлять в систему жизни и менять в результате этих действий качество жизни.

Итак, умение учиться — жизненно необходимый навык, так как от него напрямую зависит то, что мы будем иметь в результате.

То есть в конце жизни в нашем мозге будет записана вся ее история. Представьте: мы каждую секунду сами пишем историю через информацию, которую потребляем и которой уделяем вниманием или придаем значение.

Так как же мотивировать мозг учиться новому и полезному?

Если рассматривать мотивацию как-то, что побуждает нас к действию, то в контексте мотивации мозга к обучению нам надо понять, как создать условия, в которых наш партнер — мозг — захочет учиться.

Это вроде как выглядит просто. На самом деле — тоже не сложно.

Красивая пара обуви, или стройная фигура, или новый иностранный язык — это не естественные потребности мозга, а социально приобретенные, которым мы стремимся соответствовать. Иногда такие приобретенные со временем требования к «современному» человеку даже противоречат естественным. Вспомните недавнюю моду на определенную форму губ, нарощенные или накладные ресницы, слишком высокие каблуки, вред которых доказали врачи. В отличие от указанного выше, исследование и изучение нового — это врожденная способность мозга, он на самом деле постоянно исследует все, что видит и анализирует, с вопросом, представляет ли это угрозу для нас.

Любую эволюционную потребность мы стремимся удовлетворить, активируя при этом нашу дофаминовую систему. Так мозг мотивирует себя заниматься тем, что помогает выживать и размножаться.

То есть, если речь идет о реализации эволюционных потребностей, то у мозга всегда будет желание их удовлетворить и чувство вознаграждения за их реализацию. Еще бы! Это же его определяющие функции.

С точки зрения познания нового, у нас должен быть естественный интерес к учебе, особенно, когда этот процесс соответственно для нас организован. Школа часто не об этом. Поэтому мотивацию к обучению во взрослом возрасте многим из нас приходится возвращать «принудительно».

Итак, каждый раз, когда мы принимаем решение учиться, определяющими для мозга являются ответы на вопросы: «Для чего нам это? Что это дает и какое отношение имеет к выживанию и продолжению рода?».

Если ответ состоит в смысле: «Чтобы знать», — то мозг это отнюдь не мотивирует. Такой ответ не может быть целью действия — обучения. Будьте готовы к тому, что в таком случае обучение, как и все остальное неважное, мозг будет выполнять поверхностно .

Даже если первыми на ум приходят понятия: «мне нравится учиться» или «мне интересно узнавать новое» — для мозга это не мотиваторы. Они сильно зависят от настроения, гормонов, эмоционального состояния и так далее.

Что же делать?

1. Сделайте обучение жизненно необходимым

Найдите и точно почувствуйте, для чего вы хотите учиться. Совместите цель обучения с жизненной целью — установите цель обучения и пусть ответ на нее вызывает у вас приятные эмоции. Помните, что «из-под палки» мозг не учится.

Получать удовольствие важно и во время учебного процесса. Это необходимо для того, чтобы помочь мозгу удерживать мотивацию. Здесь имеет место двусторонний процесс: дофаминовая система вознаграждает нас, когда мы учимся, а наша задача — создать четкую нейронную связь между обучением и удовольствием, чтобы обучение в мозгу ассоциировалось с удовольствием.

Установите для себя вознаграждения — на определенных конкретных промежутках обучения и за весь процесс в целом. Так вы будете и испытывать наслаждение от промежуточных результатов процесса, и поддерживать его до получения конечного результата.

2. Учитесь вместе с кем-то

Обучение в группе, когда есть возможность посоревноваться, более эффективно.

Нам легче усваивать новые знания, когда мы соревнуемся за определенный приз. Поэтому разные фишки, небольшие призы, баллы, подарки за выполнение конкретных задач так популярны в современной системе образования.

3. Практикуйте сразу

Здесь могу даже капслоком написать: «Какими бы ни были теоретические знания, они не имеют ценности без главного — обратной связи». Мозг учится, когда имеет обратную связь от реальности — то, что он воспринимает, накладывается на то, что он делает.

Такую обратную связь можно получить только через практику — конкретные действия. Когда мозг получает обратную связь от реальности, он, прежде всего, укрепляет ту нейронную сеть, которая работает над соответствующим заданием. И чем сильнее эта связь, тем лучшим будет запоминание информации.