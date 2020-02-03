Доказано: Путин отправляет наемников в Ливию 13 3.02.2020, 20:10

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Фото: Reuters

Россиян отправляют воевать за ливийского военачальника Халифу Хафтара.

"Результаты конференции по Ливии в Берлине все больше превращаются в фарс: едва ли кто из подписавших итоговое заявление соблюдает его. Российский президент Путин также подписался под обязательством не вмешиваться в свирепствующую гражданскую войну. Но тому, что он это все же делает, теперь есть доказательства", - пишет немецкий таблоид Bild (перевод — inopressa.ru).

В среду на странице "Мемориал героев ДНР/ЛНР" в социальной сети "ВКонтакте" была опубликована фотография убитого бойца с подписью: "Воевал на Донбассе, погиб в Ливии в январе 2020 года".

"Вскоре на странице была опубликована дополнительная информация, - передает журналист Юлиан Репке. - Сообщается, что Владимир Скопинов, прозвище "Морпех", участвовал в боях за украинский город Дебальцево в феврале 2015 года. "После войны" он работал полицейским в «народных республиках», чтобы "защищать Донбас". Позже "он принял решение уехать домой в Петербург, в последующем работал в охране и после улетел добровольцем в Ливию, где и погиб".

"Добровольцем? Российские наблюдатели уверены, что он устроился в частную армию Путина "ЧВК Вагнера" и был отправлен в качестве наемника воевать за ливийского военачальника Халифу Хафтара, которого Россия поддерживает оружием и наилучшим образом обученными бойцами", - отмечает издание.

По информации "Радио Свобода", это уже второй подтвержденный случай гибели россиянина в Ливии за последние два месяца.

"Смерть Владимира Скопинова имеет и политический масштаб. На конференции по Ливии в Берлине президент Путин обязался прекратить "финансирование военного потенциала или вербовки наемников" и "воздержаться от любых действий, усугубляющих конфликт" (пункт 19 коммюнике)".

"О том, что происходит обратное, говорит не только ставшая известной смерть еще одного российского наемника в Ливии. В четверг войсковые части переходного правительства премьер-министра Фаиза Сараджа запустили к югу от столицы Триполи беспилотник росссийской армии типа "Орлан-10".

"Или Россия поставила его генералу Хафтару, чтобы вести разведку вражеских позиций, или - что более вероятно - его используют российские наемники и/или солдаты для планирования нового наступления на столицу Ливии Триполи", - заключает издание.