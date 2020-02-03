Россия и Турция поссорились в Сирии 2 3.02.2020, 20:31

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Фото: ТАСС

Турция обвиняет сирийские правительственные силы и Россию в срыве мирных договоренностей.

Турецкие ВВС 3 февраля нанесли удары по силам Башара Асада в Сирии. Операция стала ответом на обстрел турецкого конвоя в сирийской провинции Идлиб. По данным Анкары, в результате обстрела, который вела сирийская армия, погибли восемь человек: пятеро военнослужащих и трое гражданских, пишет «Настоящее время».

Власти Турции уверяют, что заблаговременно уведомили войска Башара Асада о своих позициях. В Москве заявили, что российская сторона о передвижениях турецких военных не знала. Официальные Дамаск и Москва утверждают, что целью обстрела 1 февраля был не турецкий конвой, а вооруженные группировки сирийской оппозиции, которые Асад и Россия считают террористическими. Наступление сил Асада на позиции оппозиционный войск осуществляется с помощью российских военных.

Турция обвиняет сирийские правительственные силы и Россию в срыве мирных договоренностей. В России, в свою очередь, Турцию обвинили в дестабилизации обстановки в Сирии. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что своими действиями Турция мешает сирийскому урегулированию. В Идлибе было заключено перемирие под гарантии Турции и России, которые развернули свои наблюдательные пункты и организовали патрулирование. Как сообщает турецкая пресса, сегодняшнее совместное патрулирование военными России и Турции отменено.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team сегодня опубликовала имена четверых сотрудников центра специального назначения ФСБ России, которые, предположительно, погибли в Сирии во время минометного обстрела 1 февраля. Сейчас расследователи готовят большой материал об участии спецназа ФСБ России и Росгвардии в боевых действиях в Сирии.