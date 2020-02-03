Какой будет погода на неделе 3.02.2020, 20:40

1,684

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Прогноз погоды по Беларуси на 4 - 6 февраля.

4 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по юго-западной половине скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами прогнозируется небольшой снег, мокрый снег. Днем преимущественно по юго-западной половине республики пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах будет отмечаться слабый туман, в ночные и утренние часы слабый гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит -5..+1°С, максимальная днем -1..+5°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

5 февраля наша страна в основном окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе северных широт. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по югу, а днем местами по Витебской области небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -3..-10°С, днем -6..+1°С.

6 февраля погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременный снег, слабая метель, днем в западных районах страны осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха ночью -2..-9°С, по востоку при прояснения до -12°С, днем -3..+3°С.