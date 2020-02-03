Оппозиция сегодня – весь народ 6 Михаил Колтович

3.02.2020, 22:20

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Иларион Трусов, фото "Новы час"

Абсолютное большинство белорусов хочет перемен.

Сегодня в США стартуют праймериз участников президентской гонки. Кто-то, прочитав эту новость, вспомнит о том, что недавно часть оппозиции объявила о проведении подобной процедуры и в нашей стране - для поиска лучшего соперника Лукашенко на «выборах».

Давайте сравним праймериз в США и в диктаторской Беларуси.

Первое, что бросается в глаза, - это сроки. Выборы в США пройдут 3 ноября, в Беларуси – неизвестно когда, но точно не позднее 30 августа, то есть, как минимум, на два месяца раньше. Не думаю, что лидеры оппозиционных партий в нашей стране пользуются большей известностью, чем Байден, Сандерс или Трамп и времени для проведения кампании им нужно меньше. Что мешало им определиться с кандидатом раньше – не очень понятно.

Второе, на что стоит обратить внимание, - это сами кандидаты. В США принять участие в борьбе за выдвижение на пост президента в ходе праймериз может любой гражданин, который, согласно Конституции, родился в этой стране, проживает в ней не менее 14 лет и достиг к моменту выборов 35-летнего возраста. У нас участие в процессе принимают лишь пара-тройка партийных лидеров.

Третье отличие – ключевое. Праймериз в широком смысле этого слова (под которое подпадают кокусы и другие предвыборные мероприятия) в США – это государственное дело. Например, только в Айове – штате, с которого они стартовали – сегодня открыты более 1,6 тысяч участков. Они расположены в школах, церквях и торговых центрах. Голоса на «праймериз» считают избирательные комиссии штатов. Их проведение регулируется законами.

Даже исходя из вышеперечисленного нельзя называть партийный междусобойчик праймериз. Это либо сознательный обман своих сторонников, либо свидетельство политической безграмотности его инициаторов.

Лидер, который возглавит сопротивление и покончит с правлением Лукашенко, вряд ли будет определен голосованием даже нескольких тысяч партийных активистов. Нужно привлекать к этому процессу всех белорусов, абсолютное большинство которых хочет перемен. Оппозиция сегодня – весь народ. Нужен народный кандидат.

Михаил Колтович, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»