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Федынич: Профсоюз РЭП стал более узнаваем в обществе и популярным среди людей труда

  • 3.02.2020, 21:21
Федынич: Профсоюз РЭП стал более узнаваем в обществе и популярным среди людей труда

В Минске прошел Совет независимого профсоюза.

30 января в Минске прошел Республиканский Совет Белорусского независимого профсоюза РЭП, который решил ряд кадровых и организационных вопросов, пишет praca-by.info.

Совет РЭП традиционно начался с приема и исключения из профсоюза: 46 человек по разным причинам исключены из членов профсоюза (в основном за неуплату членских взносов и потерю связи с профсоюзными формированиями), приняты в ряды РЭП 54 человека.

Руководитель Слонимской районной организации РЭП Михаил Сошко делегирован в состав Республиканского Совета от Слонимской районной, а также избран в состав Президиума Совета. Слонимская районная организация (создана 25 января 2020 года) поставлена на учет в состав Совета.

Естественно, руководящий орган подвел итоги деятельности РЭП за 2019 год.

-Для людей труда в республике никто не сделал больше, чем мы, и вряд ли кто сделает в ближайшее время, – отметил лидер профсоюза Геннадий Федынич. – Профсоюз единственный в стране из всех профсоюзов, партий и общественных организаций выработал Платформу экономических требований к государству. Принято решение организовать сбор подписей в поддержку Платформы. За прошлый год РЭП не стал меньше, наоборот, укрупнился. Профсоюз стал более узнаваем в гражданском обществе и популярным среди людей труда. Сделали не все, что хотели, но все, что могли.

Проблем нет только у тех, кто ничего не делает. Например, в декабре уничтожен сайт praca-by.info, который заработал только в начале 2020 года.

- Сделано действительно много. Но есть и много проблем, в том числе недостаток кадров, юристов, – отметил юрист РЭП Игорь Комлик.

В 2020 году должен пройти очередной отчетно-выборный съезд профсоюза РЭП, дата будет определена позже.

Совет поручил Президиуму выработать и принять стратегию профсоюзного обучения и стратегию волонтерской деятельности.

- Приговором по делу профсоюзов нас пытались стреножить, превратить в отару без пастуха. Не получилось: практически все планы выполнили, численность профсоюза выросла. Но 2019 год выдался крайне трудным. На Совете я пожелал, чтобы в 2020 году профсоюз консолидировался перед внутренними и внешними вызовами и действовал как единый здоровый организм, – подвел итоги Совета первый заместитель председателя РЭП Виктор Козлов.


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