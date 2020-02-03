«Из-за низких заработков в такси огромная текучка» 3.02.2020, 21:38

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Таксист из Гродно анонимно рассказал правду о заработках и пассажирах.

Таксист из Гродно на анонимной основе согласился рассказать Автобизнесу, как на самом деле обстоят дела в этой сфере, сколько можно заработать, трудясь на чужом авто, и какие нарушения чаще всего встречаются среди таксистов.

По три водителя на один автомобиль

По словам собеседника, водители работают по двум схемам: либо берут готовый к работе автомобиль в аренду, либо получают определенный процент от суммы выполненных заказов.

"На машинах, где работают от процентов, как правило, ездят три водителя. График - по 12 часов: два дня, две ночи, отсыпной, выходной. Работая по такому графику, водитель получает 30 процентов общей суммы за заказы. Все расходы, включая топливо, ложатся на владельца авто, - рассказывает Константин. - Аренда машины, оборудованной пропаном, стоит 30-35 рублей на 12 часов, соответственно сутки аренды обходятся 60-70 рублей. Автомобили на метане немного дороже, где-то рублей 80".

Таксист из Гродно предпочитает работать по процентной схеме, так как, по его мнению, при работе в будние дни ночью на аренде можно сработать в ноль либо вообще уйти в минус.

"В будни по ночам работы мало, минимум что выходило - 47 рублей. Как итог за 12 часов работы получил 14 рублей. По ночам работы много только в выходные дни. Тогда за ночь можно накрутить 200-250 километров. В обычные ночи пробег составляет 100-150 километров. Днем пробеги около 200 километров, в выходные - 250. Если выходит поездка в Лиду или Щучин, то дневной пробег легко переваливает за 300 километров".

Таксист рассказывает, что последние месяцы работы стало меньше. Теперь в среднем в месяц он зарабатывает 600-650 рублей. Еще рублей 50 в месяц может прибавиться за счет чаевых. Все работают по договору подряда, то есть никаких больничных или отпускных у водителей нет.

"Владельцам авто не важно, кто ездит за рулем"

"Тарифы низкие, город перенасыщен автомобилями-такси. Их количество только увеличивается, поэтому заработки продолжают падать. Из-за низких заработков в такси огромная текучка. На машинах любой службы постоянно есть объявления о том, что требуются водители. Поэтому сегодня в такси берут всех подряд. Не важно, какой у тебя стаж, как ты ездишь, знаешь ли город..."

По наблюдениям собеседника, теперь в такси работает все больше "малолеток", у которых нет и двух лет стажа.

"Для многих из них это не просто работа, а образ жизни - постоянные тусовки и движ. Молодежь получает машину, что-то зарабатывает плюс может ездить на ней по своим делам. У таких водителей популярно собираться компаниями, чтобы съездить попить кофе или набить кому-нибудь морду.

Владельцам авто по большому счету не важно, кто ездит за рулем. Как правило, все машины на КАСКО, вдобавок, если авария происходит по вине водителя, с него все равно взимают деньги за аренду авто, якобы как неустойку.

Также в последнее время в такси идет работать много девушек. У них есть преимущество: девушкам чаще оставляют чаевые, это может быть 10-20 рублей за смену.

Сейчас средний чек за поездку около 4,5 рубля. Хотя хватает и тех, кто вкладывается по минимуму. Студенты, заказывая такси через приложение, за 2 рубля умудряются съездить в магазин за "добавкой" и обратно".

"Подвезите поближе, чтобы все видели"

"Часто на такси стали ездить школьники. Скидываются по 1-2 рубля и, как "крутые", приезжают на учебу. Просят: "Дяденька, подвезите поближе к входу, чтобы все видели".

Он утверждает, что теперь в такси многие идут работать лишь для того, чтобы переждать несколько месяцев, пока не найдут нормальную работу: "Многие ребята учатся на категории "С", "Е", чтобы потом устроиться на фуру в Польше или Литве. А пока идет учеба, чтобы хоть что-то заработать, ездят в такси".

Еще одна причина текучки - несоответствие обещаний, ожиданий и реальности.

"Тебе говорят, что легко будешь зарабатывать не меньше 1000 рублей, многие "ведутся". Но за 2-3 месяца понимают, что все далеко не так, и увольняются. Кроме того, у многих пассажиров к водителю такси отношение как к быдлу, что делает работу еще менее приятной."

2 года, а потом "мотай" пробег и продавай

"Чтобы зарабатывать 1000 рублей и больше, нужно постоянно работать с нарушениями. Есть знакомые, которые за месяц на арендных авто зарабатывают по 1100-1200 рублей. Но это нужно буквально жить в машине. Начинают с 7 утра и до 22-23 часов. Нередко с подобными нарушениями ездят и водители на своих машинах. Выписывают новые путевые - и вперед".

Водитель также рассказал, что чаще всего автомобиль в такси трудится два года, проезжая за этот период 200-250 тысяч км.

"Потом от машин стараются избавляться. Естественно, "отматывают" пробег и выставляют на продажу. В зависимости от состояния могут нарисовать и 70 тысяч. Хотя встречаются на линии и машины с пробегом более 300 тысяч километров".