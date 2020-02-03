Макрон: Поляки должны быть уверены, что Европа их защитит 3 3.02.2020, 21:40

Эммануэль Макрон

Президент Франции после встречи с президентом Польши заявил, что выступает за укрепление НАТО.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве 3 февраля заявил, что позиции Франции и Польши в отношении НАТО ошибочно воспринимаются как противоположные, передает «Польское радио».

Он подчеркнул, что Франция выступает за укрепление альянса: «Я глубоко убежден в том, что нам необходимо увеличить расходы НАТО на оборону, как это делает Франция, и укрепить стратегическую и оперативную координацию. Это европейская защита. Мы должны быть надежными партнерами. Я с нетерпением жду того дня, когда каждый поляк сможет сказать: «Если кто-то нападет на нас, Европа нас защитит».

Президент Франции заявил, что Франция не пророссийская и не антироссийская, а проевропейская. Он подчеркнул, что в интересах безопасности Европы установить политический диалог с Россией: «Этот диалог, хотя и сложный, является предпосылкой прогресса в Украине».

Эмманюэль Макрон коснулся 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» и заявлений президента России Путина, который обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны и Холокосте: «Я защищаю Польшу и поляков изо всех сил перед лицом недопустимых посягательств на общую память по этой теме. Нам всем нужно смотреть истории в лицо».

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что после выхода Великобритании из Европейского союза роль Франции в сообществе возрастает.

Эмманюэль Макрон пригласил Анджея Дуду в качестве почетного гостя на празднование Национального дня Франции 14 июля.

Президент Польши пригласил главу Франции в качестве почетного гостя на празднование 100-летия Варшавской битвы в августе 2020 года.