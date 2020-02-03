Белорусы против новой инициативы «Минсктранса» 2 3.02.2020, 22:03

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Фото: Максим Малиновский

Люди требуют не дать воплотиться в реальность новым правилам оплаты.

Вслед за сегодняшним заявлением «Минсктранса» о том, что пробить талончик и приложить проездной к валидатору нужно успеть до начала движения автобуса, белорусы создали петицию против такой инициативы. Правда, активисты написали обращение не за 10—15 секунд, но весьма оперативно, пишет «Онлайнер».

Инициаторы петиции требуют не дать воплотиться в реальность новым правилам оплаты. Активисты считают, что такая система ущемляет в правах пожилых пассажиров и людей с ограниченными способностями, а также дает возможность недобросовестным пассажирам для отговорок типа «Я не смог, меня толпа протолкнула вперед — и все» и других.

— Данное нововведение, по нашему мнению, приведет к постоянным конфликтам и стычкам в общественном транспорте города и страны в целом, что, в свою очередь, сделает его менее привлекательным как для граждан страны, так и для туристов. Если разумно подумать, то инвалиды-колясочники физически не могут держать проездной в руках при заезде в салон, что изначально лишает их возможности своевременной оплаты. Пассажиры с грудными детьми и колясками также не смогут оплатить проезд при заходе в транспорт, — говорится в петиции. Правда, стоит отметить, что инвалиды перемещаются в общественном транспорте по льготной системе (бесплатно при предъявлении удостоверения).

Напомним, сегодня заместитель гендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик объявил: как только автобус тронется, валидаторы и компостеры заблокируются. По его словам, нововведения вступят в силу «в ближайшее время». На замечание о том, что на популярных маршрутах в час пик часто не успеть пробить талон до того, как автобус тронется, представитель агентства ответил так:

— А что значит не успеваете? У каждой двери по два валидатора стоит. Пока автобус начинает трогаться, проходит 10—15 секунд. Значит, желания особого нет платить. Если покупаете талон у водителя, то в любом случае успеете пробить талон. Пока прозвучит объявление: «Осторожно, двери закрываются», пока они закроются... В правилах перевозки пассажиров так и написано, что человек должен оплатить проезд до начала поездки, поэтому практически ничего не меняется.

Действительно, по законодательству оплата проезда на городских автомобильных перевозках пассажиров производится до начала поездки. Но! Согласно постановлению Совмина №636 от 31 августа 2018 года к подтверждению оплаты проезда такого требования нет.

«В зависимости от применяемой технологии оплаты проезда на городских автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении подтверждением оплаты могут являться:

покупка билета на одну поездку у кондуктора или водителя;

наличие билета многоразового пользования;

наличие билета на одну поездку с отметкой компостера данного автобуса;

наличие электронного билета на одну поездку в виде электронной записи, сформированной в автоматизированной системе оплаты и контроля оплаты проезда;

наличие электронного билета многоразового пользования с отметкой в валидаторе данного автобуса».