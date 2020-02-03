Контролеры проверили безопасность школ Гомельщины: результаты впечатляют 3.02.2020, 22:39

Недостатки и нарушения обнаружены в 523 из 527 школ региона.

В ноябре-декабре 2019-го специально созданные межведомственные комиссии проинспектировали все 527 школ Гомельской области. Темой масштабной проверки было обеспечение безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования, пишет «Салідарнасць».

Результаты проверки, опубликованные Комитетом госконтроля Гомельской области, неприятно впечатляют. Приведем несколько цифр и фактов.

Недостатки и нарушения были обнаружены в 523 из 527 школ региона.

Основные нарушения — ненадлежащее техническое состояние элементов зданий и инженерных систем, несоблюдение противопожарных норм и правил.

А также содержание территорий, помещений и инженерных систем в ненадлежащем санитарном состоянии, необеспечение в полном объеме общественной и дорожно-транспортной безопасности, ненадлежащее состояние территорий школ, в том числе спортивных плоскостных сооружений.

В 83% школ области не проводились обследования строительных конструкций зданий специализированными организациями. Их следует проводить не реже одного раза в пять лет.

В ряде районов области и Гомеля были проигнорированы рекомендации специализированных организаций о необходимости проведения ремонта.

В 10 школах региона пожарная инспекция выявила неисправность систем автоматических пожарных сигнализаций.

Практически повсеместно, включая гомельские школы, были выявлены факты несоответствия помещений гигиеническим требованиям.

И последняя, не менее красноречивая цифра. В КГК отметили, что в Гомельской области объем бюджетных расходов, направляемых на капитальный и текущий ремонт школ за последние четыре года не превысил 1,2% от общего объема финансирования отрасли образования. Этот факт особенно показателен на фоне устоявшейся практики поборов с родителей воспитанников детских садов и школьников.