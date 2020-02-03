Цена на нефть Brent снизилась до минимума за 13 месяцев 1 3.02.2020, 22:54

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Котировки снижаются на фоне сокращения потребления нефти в Китае.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 13 месяцев уровня. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года, сообщает РБК.

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI со сроком поставок в марте также обновила минимум за 13 месяцев — их цена опускалась ниже $50 за баррель.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что спрос на нефть в Китае рухнул на 20%. По данным агентства, с 20 января, когда распространение коронавируса стало восприниматься как угроза мировой экономике, цены упали на 13%.

Через неделю цена на нефть Brent опустилась ниже 60$ и продолжила снижаться. По данным Citigroup, цена барреля может дойти до $47.

Крупнейший в мире импортер сырой нефти Sinopec Corp. сократил выработку на 12%, что стало самым резким сокращением больше чем за десятилетие, сообщает Reuters.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Саудовская Аравия предложила всем странам — участницам ОПЕК сократить добычу нефти на 500 барр. в сутки. Reuters со ссылкой на собственные источники подтверждает информацию о возможном пересмотре уровня добычи странами из соглашения ОПЕК+. Участники соглашения ОПЕК+ могут перенести переговоры об уровне добычи нефти с марта на февраль, для того чтобы оперативно обсудить ситуацию на рынке. Встреча может состояться уже на следующей неделе 14 и 15 февраля.