Закат эпохи Лукашенко 15 4.02.2020, 8:19

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Именно его мы сегодня и наблюдаем.

Честно говоря, надоело уже писать про дорогие игрушки Лукашенко, но он снова дает повод вспомнить о всех своих дворцах и самолетах. Так ребенок, с которым никто не хочет дружить, кичится дорогими безделушками перед сверстниками. Все бы ничего, но жируют диктатор и его свита за наш с вами счет, пишет телеграмм-канал «Баста».

Раньше в ответ на претензии со стороны оппозиции и независимых СМИ они пытались прибедняться, не выставляли напоказ свою жизнь. Теперь все иначе, безнаказанность притупила инстинкт самосохранения. Особняки, гаджеты, автомобили – все напоказ.

Вот и пресс-секретарь Лукашенко не сильно удивила.

- Как раз стоит вопрос, где найти средства на приобретение нового государственного самолета. Но денег на эти цели пока нет, хотя и предложения от авиакомпаний поступали, - заявила Наталья Эйсмонт, даже не задумавшись, видимо, о том, какую реакцию эти слова вызовут у выживающих на нищенские подачки белорусов.

Через это проходят все диктаторы. Каддафи, пришедший к власти как противник коррупции, в самом конце своего правления назначал на ключевые должности родственников и путешествовал по миру с шатром и наложницами. Последние годы правления Януковича будут ассоциироваться с роскошью Межигорья и «золотыми батонами». Были и совсем клинические случаи. Чаушеску, например, на закате карьеры не гнушался пороть чиновников и дипломатов розгами.

Ключевые слова тут – последние годы, конец правления и т.д. Именно это - закат эпохи того или иного диктатора - сопровождается моральным разложением окружения правителя и демонстративным пренебрежением к своему народу. Именно это - закат эпохи Лукашенко - мы сегодня и наблюдаем.