Ночью горела Октябрьская площадь в Минске 4 4.02.2020, 8:39

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Минчане наблюдали клубы дыма и несколько пожарных машин.

Сегодня ночью на Октябрьской площади минчане наблюдали клубы дыма и несколько пожарных машин. Кое-кто даже успел сделать фото, на котором видно задымление между Дворцом профсоюзов и строящимся бизнес-центром «БК Капитал», который возводит застройщик «Белинте-Роба», входящий в состав «Дана Холдингс».

«Возле Дворца профсоюзов дым и пожарные машины», — сообщил читатель Onliner. В МЧС подтвердили, что происшествие имело место.

— В 23:20 на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании бытовки на проспекте Независимости, — сообщила Onliner официальный представитель МЧС по Минску Марина Земченок.

Вероятно, речь идет о стройплощадке бизнес-центра.

«В 23:07 поступило сообщение о загорании имущества внутренней деревянной обшивки на площади 15 кв. м металлической бытовки (2,5×6 м) напротив здания по пр. Независимости, 25. В результате пожара повреждено имущество, деревянная обшивка бытовки. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — сообщается в суточной сводке МЧС.