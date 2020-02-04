Любопытные факты о кофе, которые мало кому известны 1 4.02.2020, 8:56

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Многие заговоры и революции планировались за ароматной чашкой крепкого утреннего напитка.

Вероятно, некоторые факты о кофе, опубликованные torrefacto.ru для вас окажутся знакомыми, но будут и те, о которых вы слышите впервые.

Считается, что о свойствах кофе впервые узнал эфиопский пастух Калди, который заметил, что его козы становятся энергичными после того, как употребляют ягоды с незнакомого дерева.

Изначально люди употребляли кофейные ягоды в пищу, а уже потом из него стали готовить напиток.

Весь кофе в мире растет в довольно узком коридоре между тропиком рака и тропиком козерога.

На протяжении своей истории кофейни неоднократно запрещали власти различных стран. Наиболее известен запрет в Мекке в 1511 году и в Англии в 1675 году. Как правило, власти считали кофейни источником революционных мыслей и местом сбора заговорщиков.

И это было правдой. Впоследствии Бостонское чаепитие 1773 года и Великая французская революция 1789 года также частично планировались в кофейнях.

Кофе содержит более 1200 химических соединений, более половины из которых отвечают за вкусовые качества получаемого напитка.

На долю арабики приходится 70%, а на робусту – 30% мирового потребления кофе.

Кофе – один из самых торгуемых товаров на мировых биржах. По объему его опережает только нефть. Заметьте, и кофе, и нефть – жидкости темного цвета. Совпадение?

Каждый год в мире выпивается более 500 млрд. чашек кофе. Более половины – за завтраком (или вместо?).

С точки зрения потребления кофе на душу населения в год лидируют страны Северной Европы – Финляндия (12 кг), Норвегия (9,9 кг), Исландия (9 кг). Россия на 56 месте в этом списке (1,7 кг).

Добавлять молоко в кофе стали в 17 веке. Такой рецепт выписывал своим пациентам один французский врач.

Растворимый кофе впервые поступил в продажу в США в 1910 году. Его изобретателя звали Джордж Констант Луи Вашингтон.

Слово американо появилось в годы Второй мировой войны, когда американские солдаты в Европе стали добавлять в эспрессо кипяток, чтобы разбавить крепкий напиток.

Ирландский кофе был изобретен в аэропорту ирландского города Фойнс, когда шеф-повар ресторана решил добавить виски в кофе, чтобы согреть прибывших в зимнюю стужу американских пассажиров.

Первая веб-камера была разработана в Кембриджском университете, чтобы определять на расстоянии, заполнена или пуста университетская кофеварка.

На спа-курорте Юнессун в Японии можно искупаться в настоящем кофе, который, как считают японцы, помогает сохранить тонус кожи. Там же можно поплавать в настоящем зеленом чае.

Смертельная доза кофеина равно примерно 100 чашкам кофе.

При этом французский философ Вольтер выпивал до 50 чашек кофе в день!

Иоганн Себастьян Бах написал Кофейную кантату в 1732-1734 гг. по заказу владельца кофейного дома Циммермана в Лейпциге. В этом юмористическом произведении кофе воспевается как необходимый человеку напиток.

В отличие от своих коллег в Новом свете средний возраст бариста в Италии составляет 45 лет. Сама профессия также считается очень престижной в этой стране.

Кофе светлой обжарки содержит больше кофеина, чем темной.

Во многих странах есть кофейные праздники. Национальные дни кофе отмечают в Коста-Рике 12 сентября, в Ирландии – 19 сентября, в Японии – 1 октября.

Кофеин числится среди запрещенных веществ в списке, утвержденном Международным олимпийским комитетом, вместе со стероидами и кокаином. Употребление более 5 чашек кофе (12 микрограмм на 1 миллилитр мочи) считается МОК попыткой спортсмена получить преимущество в спортивной борьбе.