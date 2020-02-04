«Сладкая жизнь» закончилась 12 4.02.2020, 9:13

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Белорусы — о новом деле директоров заводов.

В начале прошлой недели стало известно о задержании директоров всех четырех сахарных заводов Беларуси. Пока эксперты и аналитики обсуждали, что могло стать причиной такого жесткого решения властей, пользователи соцсетей делились опасениями о последствиях очередного «ператрахивания» для простых граждан, пишет «БелГазета».

Реагируя на новость о том, что 27 января никто из директоров сахарных заводов не вышел на работу, Дмитрий Ракевич надеется, что выпускаемая ими продукция избежит данной участи: «Главное, чтобы вслед за директорами сахар не пропал».

Владимир Несмашный прекрасно понимает, в какой стране живет, поэтому готовиться к худшему варианту начал уже сейчас: «На всякий случай сахарницу убрал на балкон, буду пить кофе так».

Стоить отметить, что еще несколько месяцев назад соцсети облетели фотографии ценников на белорусский сахар в России, из которых следует, что тот продается в другой стране значительно дешевле. Это и подтолкнуло многих пользователей соцсетей к некоторым выводам.

«Директорам стоило бы поаккуратнее продавать сахар в РФ. Ведь не секрет, что россияне покупают наш сахар почти в 2 раза дешевле, чем покупаем мы. И еще очень бы хотелось знать себестоимость нашего сахара. И какой убыток несут наши сахарные заводы, отправляя наш сахар в РФ», - пишет Елена Вольская.

Таким образом, белорусы поняли, что отправившихся отдыхать в СИЗО «сахарных» директоров к невинным жертвам режима не отнесешь. «Нечего покупать в России по 80 копеек наш сахар и продавать по 1.50 нам, а разницу в карман себе класть», - злорадствует Павел Ноздря.

Для тех, кто еще не до конца понял суть махинации, за которую кто-то после отсидки в колонии поедет на работу в колхоз, Harbaceviс проводит небольшой ликбез: «Каб заводы не загнуліся ад нерэнтабельнасці, некаторыя нашыя цукровыя босы нібыта дадумаліся купляць у Расіі цукар за ўмоўныя 30 капеек, а тут пераўпакоўваць і прадаваць за 1,50 пад выглядам свайго». И затем добавляет фразу, после которой плохо может стать даже людям со стальными нервами: «Паўтараю - апошні час вы маглі купляць беларускі цукар, а есці расійскі».

Впрочем, уровень оптимизма от вскрытия очередной коррупционной схемы у пользователей соцсетей был невысок. Константин Мельник считает, что изменения в сахарной отрасли после наведения в ней порядка, безусловно, будут, однако к таким переменам белорусы уже давно привыкли: «Зуб даю: воров разоблачат, а сахар… подорожает».

Олег Сидоревич убежден, что начавшееся «сахарное дело» не только в очередной раз предупреждает нерадивых чиновников, но и передает привет простым гражданам: «Это власть таким способом показывает, что сладкая жизнь для белорусов закончилась!»