Импичмент Трампа: защита и обвинения выступили с заключительным словом 4.02.2020, 9:19

Дональд Трамп

Дело переходит в финальную стадию.

В разбирательствах относительно импичмента президенту США Дональду Трампу в понедельник, 3 февраля, стороны обвинения и защиты выступили с заключительными словами, сообщает ТСН.

Представители Демократической партии, в своем заключительном слове призвали сенаторов отстранить Трампа с поста президента США. По их словам, доказательства вины Трампа являются "впечатляющими".

"Дональд Трамп нарушил свою клятву защищать конституцию", - отметил один из инициаторов импичмента Адам Шифф.

По его словам, сенаторы теперь должны придерживаться своей присяги и признать Дональда Трампа виновным по двум пунктам обвинения: в злоупотреблении властью и препятствовании расследования Конгресса.

В свою очередь, защитники Трампа призвали признать его невиновным.

Так, главный юридический советник Белого дома Пэт Чиполлоне в последнем слове заявил, что сенаторы должны признать Дональда Трампа невиновным. По его словам, процедура импичмента Трампа стала попыткой демократов отменить результаты президентских выборов 2016 года и предотвратить переизбрание действующего президента на выборах в ноябре этого года.

Сенаторы должны вынести свое окончательное решение в деле об импичменте 5 февраля. Таким образом, голосование за импичмент состоится уже после традиционной речи "о положении дел в государстве", которую Трамп произнесет перед Конгрессом США 4 февраля. Для того, чтобы Сенат поддержал обвинения Палаты представителей в адрес Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса, необходимо собрать две трети голосов сенаторов. Учитывая то, что за вызов свидетелей не проголосовало даже половины состава Сената, ожидается, что 5 февраля сенаторы оправдают Трампа.

Напомним, ранее в прессу просочились данные из книги Болтона, в которой утверждается, что Трамп задерживал военную помощь Украине, ожидая расследования против Джо Байдена. Однако Сенаторы не смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы вызвать Болтона в качестве свидетеля.

В свою очередь Трамп отрицает заявление Болтона о блокировке военной помощи для Украины.