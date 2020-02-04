Очередной плевок в Путина 2 4.02.2020, 9:27

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Репутация «многоходовочника» на внешней арене стремится к нулю.

Мы не можем с точностью утверждать о наличии/отсутствии смертельного заболевания у Путина, но с уверенностью можем констатировать, что репутация Владимира Владимировича на внешней арене уже окончательно мертва, пишет телеграмм-канал «Запретное мнение».

Никто почему-то не хочет считаться с мнением «Многоходовочника всех времен и народов»: то лидеры, считающиеся марионетками Кремля, за его спиной начинают вести свои личные игры, добиваясь куда большего результата, то ближайшие союзники официально объявляют о курсе на Запад...

В этот раз отличился старый враг, новый друг(или, наоборот?) Реджеп Эрдоган, посетивший накануне Киев и отметившийся целым рядом плевков в сторону Путина.

Встретившись около Мариинского дворца с Владимиром Зеленским, Эрдоган поприветствовал собравшихся военных, так нелюбимым у Кремлевской пропаганды и ватников, приветствием: «Слава Україні!»

Позже, комментируя ситуацию в Крыму и на Юго-Востоке Украины, турецкий лидер объявил, что для него позиция однозначна и безоговорочна:

— Крым — это территория Украины;

— Юго-Восток — это территория Украины, с которой РФ должна вывести все гибридные войска и вооружения.

Казалось бы, и так комбо, но вишенкой на торте унижения «Сказочного» стало заявление по Сирии, в котором Реджеп пообещал жестко отомстить Башару Асаду (который является одним из последних верных союзников Путина) за смерть турецких военных.

Поступает информация, что уже были нанесены удары по 54 целям Сирии, во время которых погибли 76 военных.

Вот такие вот дела: Владимир Владимирович, конечно, «президент мира» и далее по списку, но исключительно в отечественном зомбиящике.

В реальной же жизни, если кто-то с его мнением временно и считается, то исключительно ради извлечения личной выгоды и развода «Многоходовочника» на выдачу в бессрочный кредит очередных миллионов и миллиардов российских рублей.