«Ты мужик нормальный вроде, живи» 4.02.2020, 9:39

Почему арендодатели в Беларуси выставляют такие требования к квартирантам и когда это закончится.

Наверное, каждый, кто хоть раз в жизни снимал квартиру, может рассказать занимательную историю (или даже целый квест), связанную с поиском жилья. А те, кто сдавал свою квартиру, скорее всего, найдут за что пожаловаться на арендаторов. Мы поговорили с одними и другими про их боль. Оказалось, что хватает неадекватных как хозяев, так и квартирантов, пишет realt.by.

История Светланы: три арендатора «с особенностями»

Светлана сдает однокомнатную квартиру в Минске на улице Пулихова. В своем предпоследнем объявлении она указала: «только семье минчан без детей». Говорит, что три раза обжигалась.

— Первый раз сдала квартиру семье с ребенком, которая приехала из Бреста. Оплатили первый месяц проживания, и потом я полгода не могла их выставить. Муж куда-то сразу сбежал. Денег у молодой женщины не было, работу она так и не нашла. Ее пятилетний сын, гиперактивный ребенок, оборвал обои во всех углах, уничтожил мои цветы, умудрился как-то сорвать люстру и выдрать двери в шкафчике под раковиной. Ремонт обошелся в 600 долларов… И это не считая пяти месяцев, которые они не оплатили.

Отремонтировала все, сдала квартиру аккуратной тоненькой блондинке. Девушка рассказывала, что работает менеджером, ездила на белом «Мерседесе» и производила хорошее впечатление. Платила исправно. Жила она уже полгода, я заезжала за деньгами и как-то на улице встретила соседку, хорошую знакомую, живет с моей квартирой дверь в дверь. Та говорит, а чего это ты проститутке жилье сдаешь? И подробно рассказала, что есть четыре постоянных клиента, есть непостоянные. Правда, в квартире нет дебошей и пьянок, но все же… В общем блондинку я попросила съехать. Просто неудобно было перед людьми.

Решила — больше никаких девиц. Сдала квартиру импозантному россиянину лет сорока. Сказал, что профессиональный игрок в покер. Приезжал в Минск регулярно, хотел, чтобы его всегда ждала квартира. Поменял там шторы, купил черные, бархатные, мол, турниры ночью проходят, а днем хочется спать без света. Однажды уезжал, позвонил мне, сказал, что деньги оставил в квартире на столе, за два месяца вперед. Предупредил, что в квартире могу застать его друга. Мол, у него есть ключи, он иногда заходит фикус полить. Про друга я как-то забыла. Зашла в квартиру, там громко телевизор стонет. На диване юноша, хорошо, если ему 19, смотрит хоум-видео со своим участием и участием моего квартиранта. Я чуть сквозь землю не провалилась.

Квартирант, узнав об этой истории от своего друга, сам позвонил и спросил, не хочу ли я его выселить. Я сказала, что как арендатор он меня устраивает: платит исправно, в квартире порядок, на шум соседи не жалуются. Но он все равно через пару месяцев съехал.

Теперь вот хочу сдать только семейной паре. Без детей. Но, если честно, с моим везением на квартирантов и пара может оказаться с закидонами…

Светлана говорит, что против котов и собак ничего не имеет.

— Если пара будет с котом или мелкой собачкой, просто возьму залог за все, что животное может испортить. Согласятся квартиранты — хорошо, нет — будем искать других.

История Егора: как пиво помогло сохранить жилье

Про дискриминацию по поло-возрастному признаку рассказал Егор. Он айтишник, с бородой, за тридцать. И без девушки. Долгое время снимал квартиру на Кошевого.

— Когда начался последний кризис, «однушки» на Кошевого можно было снять за 160−170 долларов в эквиваленте. Я снимал за 250, просил хозяина скинуть цену. Он мне заявил: ни копейки не скину, пойди попробуй сними дешевле. Мол, кто тебе, одинокому парню, сдаст вообще.

Я еще удивился, что за постановка вопроса. Но один из хозяев, услышав, что я без жены, сказал, что я не подхожу. Какая-то бабка заявила, что в моем возрасте без пары только алкаши, а алкашам она сдавать не будет. Я уже было приуныл, но с третьим вариантом все срослось.

Нашел квартиру на Заславской, ближе к моей работе, за 200. «Однушка» с косметическим ремонтом, с техникой. Сдавала женщина возраста моей мамы. Странно поначалу себя повела, интересовалась, не гей ли я, потом сожалела, что не гей, ведь геи чистоплотные. В итоге сказала, что «возьмет на испытательный срок».

Пришла через три недели без предупреждения. А у меня не то, чтобы бардак: в комнате с десяток пустых банок из-под пива. Она прошлась, осмотрела плиту, содержимое холодильника (там, если честно, тоже было только баночное пиво и сосиски) и сказала: «Все ок, нормальный мужик, дорогое пиво пьешь. Вот тебе телефон уборщицы, она живет неподалеку и за 20 долларов будет у тебя наводить порядок, раз у тебя нет способностей отчищать стеклокерамику». Так и живу у нее уже третий год. Оплату не повышает. С внезапными ревизиями не приходит. Договорились, что буду платить за полгода вперед, чтобы еще реже видеться. Уборщица приходит строго два раза в месяц. Теперь я уже знаю, что это дальняя родственница хозяйки, и она докладывает, что у меня все в порядке.

История про пару с котиком: дискриминация — это про нас

А вот Анна с Сергеем (пара, которая уже десять лет с котом переезжает с одной съемной квартиры на другую) подтверждают: «Дискриминация — это про нас, владельцев животных дискриминируют».

— Когда искали очередную квартиру, по объявлениям, где указывалось «только без домашних животных» и не звонили. А на просмотре квартиры предупреждали, что у нас есть приученный к когтеточке, немолодой и интеллигентный Иннокентий.

Однажды нам отказали в сдаче классической полуторки-бабушатника. Хозяйка сказала, что она знает котов, что кот, даже кастрированный, пометит ей все хоромы и сдерет все винтажные обои. Все семь слоев обоев, ага.

Еще был случай, когда смотрели квартиру, которая стоила выше среднерыночной цены. Там стоял кожаный диван, знаете, такое черное чудовище из 90-х, и хозяйка спросила: а дадим мы ей залог в 1000 долларов за потенциальную перетяжку дивана? Мы отказались от квартиры. Но не потому, что опасались приступа вредности со стороны Иннокентия. Мало ли — мы ведь и сами можем случайно повредить эту дорогую сердцу хозяйки вещь. Да и не было у нас тысячи.

Сдал нам последнюю «двушку», в которой сейчас живем, мужчина. Он сдавал через агентство по факту и вообще не интересовался тем, кто именно ее захочет снять. Квартира в обычной «панельке» у метро «Спортивная», с ремонтом пятнадцатилетней давности. Почти без мебели. Про кота даже не слушал, сказал, что плитку и ламинат кот не испортит. А обои все равно пора переклеивать. Мол, если хотите — сами и занимайтесь этим. Никакого залога не потребовал. В общем с этим хозяином нам повезло.

Да, съезжали мы с квартиры, где прожили три года и сделали косметический ремонт. Там хозяин не вернул нам 200 долларов залога. Сказал: в том, что повылетали петли в самой дешевой дспэшной кухне, которой лет двадцать, наша вина. Правда, Иннокентия ни в чем не обвинил.

Когда арендодатели перестанут перебирать?

Эксперты предполагают: когда в Минске будет столько же квадратных метров жилья на одного человека, как в среднестатистическом европейском городе, арендодатели станут менее переборчивыми. С нынешними темпами строительства и демографии это случится лет через пятнадцать. И тогда уже арендаторы будут выбирать — по локации квартиры, ее качеству, адекватности арендодателя. Но это — только предположение.

Пока же получается так, что те, кто сдает квартиру, могут диктовать практически любые условия будущим арендаторам. Сами посмотрите.

Что хотят и чего боятся арендодатели?

Мы проанализировали около 1600 тысяч объявлений по долгосрочной аренде квартир в Минске, которые были размещены на Realt.by за последние полгода. В выборку попали только те объявления, которые содержали комментарий собственника с требованиями к будущим арендаторам. И вывели топ категорий квартирантов, которых любят или не любят арендодатели.

Топ самых нежеланных квартирантов

1. Любители домашних животных

В 42% случаев собственники не хотят видеть в своей квартире владельцев собак, кошек или другой живности.

2. Семьи с детьми

19% арендодателей боятся разрисованных обоев и недовольства со стороны соседей из-за возможного шума.

3. Студенты

Их (причем не важно, какого пола) не хотят видеть 14% арендодателей.

4. Курильщики

В 8% объявлений не рады тем, кто курит или имеет другие вредные привычки.

5. Иностранцы

В 6% случаев собственники сдают квартиру только гражданам РБ. И 1% арендодателей откажут даже гражданину Беларуси, если он будет неславянской внешности.

Но и предпочтения у арендодателей разные. Некоторым как раз нравятся семьи, и они лидируют в «пожеланиях».

Топ самых желанных арендаторов

1. Семьи (в том числе с детьми)

15% арендодателей считают их самыми надежными арендаторами.

2. Пары без детей

13% арендодателей считают, что двое работающих — надежный, платежеспособный вариант квартирантов.

3. Одинокий человек

9% арендодателей, руководствуясь внутренними мотивами, предпочитают одиноких.

4. Девушки

4% арендодателей хотят сдать квартиру именно девушкам. Видимо, полагая, что в квартире будет чисто.

5. Парни

3% хотят сдать жилье именно парням.

Владельцы квартир хотят видеть и, с первого взгляда, менее измеримые качества. Три наиболее распространенных термина — порядочный (12% случаев), аккуратный (4%), платежеспособный (4%).

В каждом третьем случае арендодатели сообщают о необходимости внести залог за сохранность имущества, произвести предоплату или сразу оплатить первый/последний месяц.

В общем вырисовывается самая дискриминируемая группа — та, которую так любят рекламщики всех мастей: семьи с детьми, котиком и золотистым ретривером (спаниэлем, шпицем — кому кто больше нравится:)).

Еще один важный момент продемонстрировал анализ объявлений: по мере роста цены количество требований к арендаторам сокращается. К тем, кто хочет снять вип-жилье, и вовсе требований не предъявляют.