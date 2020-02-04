Цена нефти Brent опустилась ниже 54 долларов 4.02.2020, 9:42

Подобное в последний раз происходило 3 января прошлого года.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года упала на 4,9% в ходе торгов на лондонской бирже ICE утром 4 февраля, сообщает korrespondent.net.

Так, стоимость Brent начала оцениваться в 53,98 долларов за баррель.

До этого цена Brent падала ниже 54 долларов за баррель 3 января прошлого года.

На нефтяные котировки влияет распространение нового типа коронавируса в Китае.

Цена на нефть обвалилась на новостях из США.

Напомним, ранее Саудовская Аравия призвала временно сократить нефтедобычу из-за ситуации с коронавирусом.