Алчность и понты 4 Евгений Сахаров, M.News World

4.02.2020, 9:59

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Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Как друзья Путина зарабатывают на трагедиях в РФ.

При разрушении спортивно-концертного комплекса в Петербурге погиб человек. Это плод запредельных амбиций клуба «друзей Путина». Любой ценой они хотят возвести крупнейший в мире хоккейный стадион.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил техники безопасности при демонтаже СКК «Петербургский». Крыша комплекса рухнула и увлекла за собой 29-летнего высотника Матвея Кучерова. Заказчик демонтажа — компания «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко. Из ее документации следует, что уникальный комплекс был приговорен к сносу задолго до огласки такого решения, независимо от оценок экспертов и мнения горожан. Просто потому, что так захотел Тимченко.

СКК «Петербургский», таким он был до уничтожения.

Фото: группа СКК ВКонтакте

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» проектировали и строили к Олимпиаде-1980. Архитекторы придумали уникальное решение: натяжную крышу-мембрану, которая крепилась на 112 вантах к внешнему железобетонному кольцу диаметром 160 метров. В 1988 году СКК внесли в список величайших инженерных достижений XX века.

В конце 2017 года стало известно, что титулованный петербургский хоккейный клуб СКА, принадлежащий дочерней структуре «Газпрома», предложил губернатору Георгию Полтавченко: он возьмет комплекс в аренду и реконструирует. Речь шла именно о реконструкции, во всяком случае — вслух. Но длительные аплодисменты в городе почему-то не раздались. Из тех, кто высказывал мнение, большинство считало, что СКК должен оставаться в собственности города и приносить доход казне.

Тем временем, функционеры СКА все меньше скрывали амбициозные виды на комплекс. И на территорию вокруг него. В прессу вбрасывались различные идеи ее использования. Вплоть до жилой застройки. Общественность отвечала активным «нет». И пока СКК был в собственности города, власти не могли открыто поддерживать владельцев хоккейного клуба. Зато они могли тихо и планомерно приводить комплекс в запустение.

Сначала город фактически перестал финансировать СКК: последние вложения в ремонт датированы 2016 годом. Тогда в комплексе частично поменяли напольное покрытие на 500 тысяч рублей. Следов каких-то затрат на крышу арены не видно по меньшей мере за последние семь лет. Потом городские власти перестали проводить в СКК спортивные и зрелищные мероприятия: к 2018-му, как раз тогда, когда муссировалась идея клуба СКА, сумма заказов с ежегодных 40 миллионов упала до 14 миллионов рублей. И комплекс, как и следовало ожидать, планомерно загибался. Дошло до того, что некогда популярная среди звезд мировой музыки площадка погрязла в миллионных долгах за электричество, а ее счета были арестованы по иску концертного агентства.

Арена друзей

Хоккейный СКА, владельцам которого приглянулся комплекс в Петербурге, можно с уверенностью называть «клубом друзей Путина». Пост президента там занимает 67-летний миллиардер Геннадий Тимченко (строительство, энергетика, инвестиции). Он же — председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги и вице-президент Олимпийского комитета России.

Геннадий Тимченко. Фото: сайт ХК «СКА»

Правая рука Тимченко в СКА — 38-летний Роман Ротенберг. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной. Сын 63-летнего миллиардера Бориса Ротенберга, вице-президента Федерации дзюдо России, и племянник 68-летнего миллиардера Аркадия Ротенберга, председателя правления ФХР. Старшие Ротенберги — партнеры Владимира Путина по ленинградской секции самбо. До 2001 года были профессиональными тренерами, старший брат выступал спарринг-партнером будущего президента. В 2001-м братья-спортсмены основали банк «Северный морской путь» (СМП), а вскоре стали крупнейшими подрядчиками государства в дорожном и нефтегазовом строительстве.

После официального обращения СКА к губернатору, в декабре 2017 года, в Петербурге неприметно была зарегистрирована компания «СКА Арена» с уставным капиталом 100 тысяч рублей и штатной численностью один человек. Этим человеком стал обычный петербуржец без опыта предпринимательства Иван Сапежко. За все время руководства он не дал ни одного интервью или комментария, хотя фирма, судя по всему, создавалась с прицелом стать участником реконструкции СКК в рамках государственно-частного партнерства.

Роман Ротенберг. Фото: сайт ХК «СКА»

Спустя полгода, в мае 2018-го, Георгий Полтавченко и президент СКА Геннадий Тимченко, наконец, подписали соглашение о намерениях. Оно подразумевало инвестпроект, по которому город выделит на реконструкцию СКК 10 миллиардов рублей, а инвестор — остальные 10-15 миллиардов. Зато арена будет во владении последнего в течение 55 лет, доходы тоже будут принадлежать ему, а бюджет ограничится налоговыми отчислениями.

Первоначальный эскиз сохранял внешний облик (в том числе крышу-мембрану) комплекса.

Новой арене вместимостью 20000 человек – быть! Наличие такого стадиона позволит Петербургу претендовать на право проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года!

Подробнее на сайте: https://t.co/M4gGSPW0my pic.twitter.com/LUA9QR15xr — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 24, 2018

Но такой проект решительно не совпадал с желанием «хоккейных» миллиардеров. Им хотелось создать непременно крупнейшую арену в мире. Реконструкция СКК предполагала 20-тысячник, для мероприятий к Петербурге этого было бы вполне достаточно. Но они-то мечтали переплюнуть канадский Bell Centre в Монреале вместимостью 21 273 зрителей.

В августе 2018 года Тимченко публично заявил, что на месте СКК «Петербургский» должна появиться арена на 22 500 мест. К ноябрю того же года на градостроительном совете Петербурга представили проект, предусматривающий снос прежнего комплекса.

Ледовая арена. Фото sportsdaily

Тимченко напомнили, что арена на 22500 мест есть в Японии.

«Значит, сделаем 22 600, — ответил он. — Если за это время кто-то еще больше построит, мы все равно будем больше всех…».

Это не просто отражает отношение Тимченко к будущей арене СКА. Это уже похоже на одержимость. На мегаломанию.

«Время начала строительства еще неизвестно, идет подготовка документов, — добавил он тогда же. — Видимо, придется даже менять городские законы, поскольку там высотные здания и прочее».

Столь вольное отношение к законодательству намекало на то, что Тимченко и есть конечный бенефициар реконструкции СКК. Но миллиардер не раскрывал карт. Все заявления он делал в статусе президента СКА, говорил от имени клуба, об инвесторе умалчивал: «Будут это деньги клуба или заемные, обсуждаем с «Газпромом».

Градозащитники, депутаты и архитекторы переполошились. Возгласов против было слишком много. Директор СКК Николай Скляренко назвал снос комплекса преступлением и предложил отправить СКА с его ареной на другой участок.

Роман Ротенберг перешел на язык ультиматума:

«Если мы исходим из того, что кто-то что-то не согласует… ну инвесторы будут уходить из города. Есть ряд примеров. По океанариуму уже ушли из города, просто будут строить в другом городе».

Игорь Забиран. Фото: «Фонтанка.ру»

Рекордсмены

Чтобы в полной мере осознать, с какой серьезностью относятся Тимченко и Ротенберги к своим амбициям в хоккее, достаточно вспомнить «русскую классику» в Санкт-Петербурге — хоккей на открытом воздухе. В декабре 2018 года сборная России и СКА провели по матчу на футбольной «Газпром-Арене». Клуб и хоккейная федерация грезили мировым рекордом посещаемости (около ста тысяч на одной игре), но цифры были очень далеки от желаемого. А рекорда хотелось. И он состоялся. В номинации «Наибольшее в мире общее количество зрителей двух хоккейных матчей, проведенных в течение недели на одном стадионе».

Сводная цифра посещаемости была вписана в национальную книгу рекордов, организаторами достижения назвали себя СКА Тимченко и Федерация хоккея Ротенберга.

Полтора месяца назад Роман Ротенберг снова заговорил о мировом рекорде: теперь он хочет свести сборные России и Канады в «Лужниках». А еще, кажется, его имидж сильно зависит от ботов, которые постят и плюсуют хвалебные комментарии о нем самом. Без их помощи ореол главного функционера российского хоккея меркнет.

Ближе к концу 2019 года ситуация вокруг СКК обострилась до предела. Градозащитники через суд добивались признания комплекса памятником — выявленным объектом культурного наследия. Без права менять внешний облик. Им ответили, что для подачи заявки нужно дождаться 40-летия комплекса. То есть, написал тогда в Facebook депутат Борис Вишневский, нужно было подождать всего-ничего — до 31 января. У защитников СКК появился бы хороший шанс спасти его от уничтожения. Если, конечно, к 1 февраля еще останется что спасать.

Цейнтнот вынудил лоббистов сноса СКК выйти из тени. У концессионера — «СКА Арена» — сменился бенефициар и гендиректор. Безликий Сапежко уступил роль более известному в Петербурге чиновнику, управленцу и предпринимателю Игорю Забирану. Он был участником экспансии Тимченко и Ротенбергов в Санкт-Петербурге.

Реконструкторы

В мае 2013 года на должность вице-губернатора по ЖКХ, городскому хозяйству и энергетике назначили москвича Владимира Лавленцева. Его отец Александр Лавленцев — основатель крупного строительного холдинга «АРКС». Структура Тимченко «Стройтрансгаз» в 2012 году приобрела четверть акций этой компании. Лавленцев-младший до переезда в Петербург возглавлял ее совет директоров.

Став вице-губернатором, Владимир Лавленцев взял в советники Ирину Пермякову — гендиректора ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (реконструкция инженерных сетей), принадлежавшего компании Ротенбергов «ТЭК Мосэнерго». Чуть позже Пермякова стала первым заместителем председателя комитета по энергетике. В «МТЭР Санкт-Петербург» на ее место пришел Игорь Забиран. Уже через месяц его назначили директором государственного Управления заказчика комитета по энергетике. Через это ведомство проходит основная часть контрактов на строительство и ремонт инженерных систем.

После ухода из правительства Петербурга этот самый Владимир Лавленцев возглавил компанию «Горкапстрой». И, наверное, немногие удивились, когда представители городских властей на презентации будущей арены сообщили: проектирует ее как раз «Горкапстрой».

На месте СКК планируется построить крупнейшую арену в мире. Ее проектировала компания «Горкапстрой».

Самая большая ледовая арена в мире появится в Петербурге. Ее построят на месте нынешнего СКК. Завершить все работы планируют к маю 2023 года.

В хоккейном клубе СКА уже представили внешний вид спортивного комплекса. Готово и техническое задание проекта. pic.twitter.com/3Qb8zCfFfl — Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ (@woken777) January 30, 2020

Одновременно чиновникам пришлось признать непосредственное участие «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко. Так как у ООО «СКА Арена» нет никакого опыта работ, то миллиардеру пришлось оформлять с концессионером соглашение о намерениях, выступать гарантом.

Судя по финансовой отчетности, «СКА Арена» не ведет никакой деятельности. 2018 год компания закончила с убытком 15 миллионов рублей, не заработав ни копейки. По одной из версий, эту сумму она заплатила за проект будущей арены СКА, а деньги на ее счет перевел скрытый инвестор — скорее всего, «Стройтрансгаз».

Демонтаж СКК планировался непублично, техническими и финансовыми расчетами с общественностью не делились. Это стало возможно благодаря тому, что 15 января 2020 года правительство Петербурга подписало со «СКА Ареной» концессионное соглашение и предоставило землю для создания спорткомплекса, фактически сделав судьбу СКК частной историей.

До возможной подачи градозащитниками заявки на включение СКК в реестр памятников — она планировалась 3 февраля — оставались две недели. Это время концессионер решил не тратить даром и начать демонтаж комплекса с разбора крыши.

По разным данным, инвестор готов был выделить на снос СКК от 200 до 400 миллионов рублей. Распорядителем средств выступила «СКА Арена». По словам Игоря Забирана, она заключила договор генерального подряда с компанией «СпецСтройМонтаж», а та, в свою очередь — договоры субподряда с фирмами «СК Прайд» (разбор несущих конструкций комплекса) и «Дорстройтранс» (демонтаж крыши).

Первым на объект пришел «Дорстройтранс». По информации источников M.News World, он спешно искал небольшие бригады высотников. Заказчик — «СКА Арена» — утвердил план демонтажа, который предусматривал отсоединение всех 112 вант от внешнего железобетонного кольца и падение крыши-мембраны в центр чаши.

M.News World узнали примерную стоимость работ «Дорстройтранса». На высоте должны были работать три пары сварщиков. Как сообщала петербургская «Фонтанка», которой удалось снять события с воздуха и услышать разговоры рабочих, предполагалось, что им заплатят по 8 тысяч рублей в день — итого не более 50 тысяч. Сварщиков поднимали в люльках, прикрепленных к автокранам. А те взяли в аренду у компании «Лукас-Кран». Восьмичасовая смена одной машины стоит 75 тысяч рублей, то есть 225 тысяч за три крана. В общей сложности, затраты непосредственно на демонтаж крыши укладывались в 300 тысяч.

Днем 31 января на крышу поднялась пара высотников — Матвей Кучеров и Александр Бардынин. При отсоединении 15-го троса из 112 конструкция не выдержала и сложилась. Кучеров не успел запрыгнуть в люльку, подвешенную на кране, и сорвался. Его гибель запечатлел дрон «Фонтанки».

Гендиректор «СКА Арена» Игорь Забиран немедленно заявил, что высотник сам виноват. А компания, оказывается, демонтажем аварийного комплекса спасла многие жизни.

В день трагедии, 31 января, на электронной площадке торгов «Газпромбанка» опубликовали обновленную документацию о закупке в рамках реализации проекта «Реконструкция СКК «Петербургский». Она предполагает возведение строительного городка на территории комплекса — с трехэтажными общежитиями вместимостью не менее 508 человек, столовой, контрольно-пропускным пунктом и прочими атрибутами. Заказчиком этой закупки указана компания Тимченко «Стройтрансгаз».

Из документации также следует, что директором проекта назначен Сергей Пичушкин — бывший замминистра строительства Самарской области. Он специалист по строительству, а не реконструкции. Руководил возведением футбольной арены в Нижнем Новгороде к чемпионату мира 2018 года и участвовал в строительстве нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан». Судя по соцсетям уроженца Самары Пичушкина, в Санкт-Петербург он зачастил в сентябре 2019 года, а 7 ноября подписал график сооружения строительного городка на территории СКК. Исходя из этого документа, первое общежитие, столовая, КПП и здание штаба должно было появиться к 15 января 2020 года.

Директор строительства арены на месте СКК Сергей Пичушкин, сотрудник «Стройтрансгаза»

Это может значить, что структуры Тимченко, которые под разговоры о реконструкции изначально планировали снос и строительство, отстают от намеченного плана. Новую арену планируют построить к весне 2023 года, когда в Петербурге пройдет чемпионат мира по хоккею.

Евгений Сахаров, M.News World