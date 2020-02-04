Великий воздушно-капельный путь 3 Алексей Тарасов, «Новая газета»

4.02.2020, 10:19

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ФОТО: REUTERS

Россия «защищается» от угрозы из Китая громкими заявлениями чиновников.

«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Конечно, нашим ВКС, победившим запрещенный в России ИГИЛ, справиться с каким-то китайским вирусом будет нетрудно. Будет что показать по телевизору!

В действительности все ограничения авиасообщения, карантинные меры и реляции чиновников о том, что «граница на замке», не слишком пересекаются с реальностью. И даже с логикой не сильно. Например, граница с Китаем закрыта на Дальнем Востоке, но не в Сибири, поэтому первый подтвержденный случай мы имеем в Тюмени. Авиасообщение прервано, но летать можно самолетами Аэрофлота и чартерами (видимо, коронавирус не передается чартерным путем). Вакцины нет, но Минздрав официально рекомендует использовать лекарства от ВИЧ с тяжелой побочкой.

Конечно, имитация является базовым режимом работы нашей государственной машины, но насколько он применим в условиях глобального вызова?

Поезд Пекин — Москва. Фото: Алексей Тарасов / Новая

30 января премьер Мишустин издал распоряжение № 140-р о временном закрытии границы с Китаем во избежание проникновения коронавируса в Россию: с 0 часов 31 января 16 пропускных пунктов — на клюшку. На какой срок, в документе не оговорено, сказано лишь — «временно». Спускаясь вниз, в жизнь, правительственная забота о здоровье россиян претерпела уточнения и обросла подробностями.

РЖД в течение того же дня успела прекратить полностью, а затем полностью же возобновить грузовое сообщение с Китаем, издав и затем отменив оперативный приказ № 89 (судя по сообщениям ТАСС); «в настоящее время нет никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении с КНР». Безусловно, поставкам леса и угля, как и обратным — помидоров и смартфонов — нет никаких причин мешать: их бенефициары живут не в Забайкалье.

30 января РЖД сообщило, что ограничения продлятся до 1 марта (при этом сообщение Москва — Пекин сохранится), а сервис «Яндекс.Расписания» расписал все детально, уведомив, что железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР прекращается не до первого, а до 31 марта, за исключением поездов 004З Москва — Пекин и беспересадочного вагона 002Щ Москва — Пекин. Вроде все ясно.

1 февраля, 7.58 утра, железнодорожный вокзал Красноярска. На третий путь, как ни в чем не бывало, прибывает поезд № 003 (по расписанию, где, кстати, его именуют 0033) Пекин — Москва. Понятно, что уже вышедшие поезда развернуть сложно, вместе с тем ни 03, ни 0033 — это никак не упомянутые 0043 и 002Щ.

На 18 вагонов (последний — ресторан) — одна группа встречающих из трех женщин с масками и одним санитарным чемоданчиком. Китайцы же — и проводники в кителях с большими звездами на погонах, и пассажиры, и выходящие на перрон, и остающиеся в вагонах — без масок.

Долгое время для всех выходящих в Красноярске пассажиров был открыт только подземный переход, где на вокзале весь поток пропускали через рамки, шерстя ничуть не меньше, чем в аэропортах. Это, подчеркиваю, на выходе в город. Сейчас открыт и мостовой переход, где вышедших с пекинского поезда никто не подвергает контролю.

Почему так? Казалось бы: раньше — ничего экстраординарного, сейчас — чуть ли не паника в связи с новой инфекцией. Но логика российского государства — вне рационального разумения, постичь ее не стоит и пытаться.

Да и какой толк от этих тепловизоров, с которыми сейчас санработники ходят по салону самолетов, возвращающих россиян с курортов Юго-Восточной Азии, если инкубационный период, как пишут, 10–14 дней?

Китайцы курят и заплевывают перрон, нещадно кашляя, потом поднимаются обратно, задраиваются, раскочегаривают — из труб двух первых вагонов начинает валить густой дым. От него не спрятаться: перроны прикрыты крышей, и дышать нечем. Может, поезд 003 замерз, а может, и специально. Ушел он далее в сторону Москвы даже не полупустой, а на три четверти — судя по окнам.

Хорошо, то был поезд доблокадный, а что дальше?

Когда Голикова рассказывала о воздушной блокаде, на местах вводили дополнительные рейсы из Китая и в Китай. Фото: РИА Новости

Сервисы «Яндекса» предлагают билеты на отправляющийся 1 февраля в 23.00 из Пекина в Москву поезд 319Ч (в беспересадочный вагон, в Москву придет 7 февраля) или с пересадкой в Чите на поезд 001Щ Владивосток — Москва.

Примерно так же Россия ограничила с Китаем и авиасообщение. Вот что (по тассовкам) говорила председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова (вице-премьер): с 0 часов 1 февраля регулярные рейсы будет выполнять только «Аэрофлот», только из терминала F Шереметьево, только в четыре города — Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг; рейсы всех четырех китайских авиакомпаний в РФ закрыты не будут; все рейсы из регионов РФ в Китай будут закрыты.

В Красноярске о закрытии рейсов никто ничего не знает, напротив, краевой министр транспорта Константин Димитров сообщил в своем фейсбуке о дополнительных регулярных рейсах Аэрофлота «на базе нашего хаба». Новые рейсы запустят уже в марте. В том числе в Пекин.

Когда Голикова рассказывала о воздушной блокаде, аэропорт имени Дмитрия Хворостовского в своем инстаграме подтвердил введение допрейсов. В Пекин из Красноярска и обратно можно будет улететь 5 раз в неделю. А вот онлайн-табло красноярского аэропорта, сиюминутная информация: 1 февраля — в 21.50 рейс в Пекин S7 (6401) и Nordstar (2887) в 21.50, вечером 2 февраля — рейс ИрАэро (885) в Маньчжурию, и в этот же день — два обратных китайских рейса.

В то же время известно, что владивостокский представитель Nordstar ранее заявлял об отмене рейсов на китайский остров Хайнань до 22 марта. В субботу самолет этой компании вернулся в Иркутск с Хайнаня.

Сервис «Яндекс.Расписание» предлагает авиабилеты множества авиакомпаний на перелеты из Красноярска в китайские города — и на февраль, и на март. Одно из двух: или уже просто не обращают внимания на Москву, зная ее заявлениям цену, или «Яндекс» не успевает за конъюнктурой.

До этого в аэропорту Красноярска говорили о временном снижении числа вылетов в КНР, но связывали это лишь с экономическими причинами — с китайским Новым годом.

В общем, в Москве — пиар и надувание щек под видом заботы о российском населении, «на местах» на это мало обращают внимания, и жизнь идет своим чередом. Особо показательно, конечно, Забайкалье. После оперативного совещания краевого правительства читинские СМИ еще 27 января писали о закрытии МАПП (многостороннего автомобильного пункта пропуска) в Забайкальске. А народ в соцсетях потешался, рассказывая, что МАПП работает как обычно. Позже в Забайкальском районе вынуждены были ввести режим повышенной готовности, а в самом поселке Забайкальск, где находится МАПП, и вовсе режим ЧС.

Закрыть границу с Китаем по тем или иным поводам российские политики и чиновники призывали не раз. Последним, кажется, отметился глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, пожелав полностью запретить экспорт леса в Китай — до тех пор, пока он (Китай) не наведет порядок с незаконными вырубками в Сибири (России).

Все бы ничего, но Россия уже не в состоянии решать самостоятельно такие вопросы, как закрытие своих границ.

И последнее шоу на эту тему, изображение грозной решительности, столь же содержательно, как регулярное помахивание «Посейдонами», «Кинжалами» и «Пересветами» на всех телеэкранах. И так же имеет целью не реальное дело, а пропагандистский эффект у внутренней аудитории. Напомню, что пока военные эксперты рассказывают, что «десять «Сарматов» уничтожат все американское население», вся ковка этого оружия Судного дня происходит под регулярными инспекциями из США (в соответствии с договором СНВ-3). И это американскому минфину, коему подконтрольны советы директоров «Русала» и En+, решать, давать или нет русским алюминий для ракетных сплавов.

В субботу же вскоре после пекинского в Красноярск прибыл поезд 006Щ Москва — Улан-Батор. Голикова говорила, что ограничивает пересечение гражданами границы и с Монголией. А глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал в своем фейсбуке: «Для того чтобы не допустить распространения коронавируса, в соседней Монголии в образовательных учреждениях до марта введен карантин. У наших студентов, обучающихся там, возникла необходимость возвратиться домой. Таксисты, решив извлечь выгоду из сложившегося положения, отличились подорожанием тарифов, несмотря на то, что это наши дети, земляки, оказавшиеся в трудной ситуации. Поручаю министерству образования и науки Тувы изучить обстановку, связаться со студентами и обеспечить помощь». Ну хоть кто-то реальными нуждами народа занят.

Алексей Тарасов, «Новая газета»