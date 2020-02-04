Египетские археологи обнаружили уникальные саркофаги с драгоценностями 4.02.2020, 10:28

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Саркофаги были размещены в форме креста.

В Министерстве древностей Египта объявили о крупной находке в деревне Туна-эль-Габаль. Там были обнаружены 16 гробниц, в которых находилось 20 саркофагов. Также была найдена богатая сокровищница с различными погребальными статуэтками, сообщает lenta.ua.

Саркофаги были размещены в форме креста на полу погребальных залов. Их возраст датируется 664–399 гг. до нашей эры. Могилы находятся в хорошем состоянии, несмотря на их возраст.

Крышки саркофагов изготовлены в форме фигур, изображающих мумию. На всех саркофагах выгравированы иероглифы. Один из каменных саркофагов посвящен богу Гору, сыну Исиды и Осириса. Существует также описание Нут, богини неба и звезд, расправляющей свои крылья. Иероглифы и материалы для саркофагов указывают на то, что это усыпальница местной элитой.

Одна из гробниц принадлежала первосвященнику Джехути, который считался богом мудрости, магии и изобретателем письменности. Некоторые из них стали последним пристанищем высокопоставленных местных чиновников. Похоже, что все священники и чиновники были жителями 15-го нома - древнеегипетского территориального деления, которым управляет губернатор провинции.

Во время раскопок были также найдены различные артефакты. Были представлены порядка 10 тысяч синих и зеленых ушебти, выполненных в форме погребальных статуэток, которые, согласно древнеегипетским верованиям, служили умершим в загробной жизни.

Также был найден ряд сосудов с канопой, которые походили на саркофаги из известняка. Сосуды использовались для хранения органов мумифицированных мертвецов, например, их печени. Египтяне верили, что они были нужны мертвым в загробной жизни.

Археологи обнаружили около 700 амулетов, часть из которых изготовлена из чистого золота. Большинство из них выполнены в форме жуков-скарабеев, которые были очень популярны у египтян. Также был обнаружен необычный амулет в форме крылатой кобры, который был символом власти в древнем Египте.