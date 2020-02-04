Виталий Кутузов — о могилевском «Днепре»: Что-то дикое происходит! 4.02.2020, 10:30

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Виталий Кутузов

А что другим клубам делать?

Экс-футболист сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением по поводу ситуации с футболом на Могилевщине:

— Я один ничего не понимаю? Или есть еще кто-то? Где в мире это возможно? Вылететь из высшей лиги два года подряд. Два года подряд обанкротиться, номинально не потерять ничего в турнирной таблице. Сменить названия два раза. Вопрос, а что другим клубам делать? Тоже самое?

Но "Крумкачы" начинали с самого дна. И самый интересный пункт, зарплату ребятам и тренерскому штабу, обслуживающему (как бы они не играли, они два года трудились) за два года, выплатили? Ну практика ФИФА и регламент о новом члене организации, разве он не должен начинать турнир с низших лиг?

Я очень люблю город Могилев и уважаю болельщиков этой команды. Но, по-моему, что-то дикое происходит! — написал Кутузов в своем инстаграме.