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Страны ОПЕК и Россия готовятся к чрезвычайным мерам

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  • 4.02.2020, 10:31
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Страны ОПЕК и Россия готовятся к чрезвычайным мерам

Это связано со снижением спроса на нефть из-за распространения коронавируса.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) рассматривает меры по уменьшению добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки. Это связано со снижением спроса на нефть из-за распространения коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой три источника в странах ОПЕК, передает «Радио Свобода».

Участники Организации стран-экспортеров нефти и России, объединения, известного как ОПЕК+, планируют собраться на чрезвычайную встречу 14-15 февраля, вместо запланированной ранее на март очередной встречи.

С начала 2020 года цены на нефть упали на 10 долларов и составляют ныне 56 долларов за баррель. Это ниже уровня, который необходим многим странам ОПЕК для сохранения сбалансированных бюджетов. Вспышка коронавируса в Китае может повлиять в первом квартале 2020 года на уменьшение спроса на четверть миллиона баррелей в сутки, предполагают аналитики и трейдеры.

Член ОПЕК Иран заявил в понедельник, что распространение вируса нанесло удар по спросу и потребовало усилий для стабилизации цен, сообщило иранское агентство IRNA.

The Wall Street Journal отмечает, что в качестве временной меры для поддержания рынка рассматривается возможность сокращения суточной добычи нефти в Саудовской Аравии на 1 миллион баррелей. Агентство Reuters сообщило, что не имеет возможности проверить этот прогноз.


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