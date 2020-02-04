Сандерс объявил себя победителем кокусов Демпартии CША в Айове 4.02.2020, 10:44

Берни Сандерс

Американский сенатор по результатам подсчета 40% голосов набирает почти 28,6%.

Сенатор Берни Сандерс объявил себя победителем голосования, состоявшегося на собраниях активистов (кокусах) Демократической партии в штате Айова с целью выявления кандидатов в президенты США, которые пользуются наибольшей поддержкой избирателей, пишет "Немецкая волна".

79-летний сенатор по результатам подсчета 40 процентов голосов набирает почти 28,6 процента, опережая бывшего мэра города Саут-Бенд Пита Буттеджаджа (25,7 процента), сообщил предвыборный штаб Сандерса со ссылкой на внутренние подсчеты во вторник, 4 февраля.

Согласно этим данным, третье место заняла сенатор Элизабет Уоррен (18,4 процент), в то время как бывший вице-президент США Джо Байден, которому опросы пророчили второе место после Сандерса, вышел лишь на четвертое место, набрав 15,1 процента голосов.

Несовпадение баз данных

Ранее Демократическая партия объявила, что оглашение официальных результатов голосования задерживается из-за несовпадения трех различных баз данных. В Демпартии подчеркнули, что сбоя в приложении, отвечающем за передачу результатов, не было. Речи о хакерской атаке также не идет, поэтому итоги голосования не могут ставиться под сомнение.

В Республиканской партии на проблемы у демократов отреагировали критикой и насмешками. На кокусах Республиканской партии в Айове убедительную победу одержал действующий президент США Дональд Трамп, получивший более 97 процентов голосов партийных активистов.