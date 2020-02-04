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В Беларуси началась внезапная мобилизация резервистов

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  • 4.02.2020, 10:59
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В Беларуси началась внезапная мобилизация резервистов

Минобороны объявило проверку боеготовности армии.

В Беларуси проходит проверка боевой готовности Вооруженных сил. Накануне повестки на военные сборы получили резервисты. Как отмечают в пресс-службе Минобороны, для доукомплектования воинских частей и подразделений призвали около 50 военнообязанных.

В пресс-службе ведомства уточнили, что все, кто призваны для проверки боеготовности армии, уже находятся в войсках. Однако поскольку министр обороны объявил, что это комплексная проверка, в дальнейшем, если потребуется, могут провести дополнительный призыв — в течение 2020 года.

Как отмечается на сайте Минобороны, подразделения механизированных бригад прибыли в обозначенные районы и приступили к выполнению поставленных задач, в том числе с боевой стрельбой в ночное время.

Ряд воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению. По замыслу проверки принято решение усилить состав дежурных сил по противовоздушной обороне зенитными ракетными дивизионами С-300, «Бук», «Оса». Авиации предстоит выполнить задачи по рассредоточению части сил и средств с задействованием аэродромов в Мачулищах, Бобруйске, Лунинце, Барановичах, Боровцах.


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