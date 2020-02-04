Владимир Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций 5 4.02.2020, 11:06

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Владимир Зеленский

Как внешних, так и внутренних.

Украина становится «стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей», заявил президент страны Владимир Зеленский 3 февраля на Украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Украину должна накрыть лавина из инвестиций, как внешних, так и внутренних. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок: это позитивный тренд устойчивого роста экономики и установление макроэкономической стабильности, увеличение ВВП Украины, снижение инфляции, рост золотовалютных резервов, повышение кредитного рейтинга и смена прогнозов на «стабильный» и «положительный», — отметил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на форуме подчеркнул, что Турция и Украина «рассматривают друг друга не как конкуренты, а как партнеры» и назвал Зеленского своим «дорогим другом».

По словам Эрдогана, поставлена цель до 2023 года увеличить товарооборот между странами с $4 млрд до $10 млрд. Он отметил, что общая стоимость турецких инвестиций в Украину составляет $3 млрд.

Президент Турции выступил также за переход на расчеты в национальной валюте для снижения курсового давления на бизнес двух стран.

По его мнению, есть потенциал сотрудничества двух стран в оборонной промышленности, технологиях и телекоммуникациях, а также в автомобильной промышленности и металлургии.