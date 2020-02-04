Почему белорусы проигнорировали призыв Лукашенко? 5 4.02.2020, 11:14

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Новости с «демографического фронта».

В Беларуси женщины рожают меньше детей, чем даже в Западной Европе. В будущем нас вероятно ждут новые рекорды по низкой рождаемости. Почему белоруски не соблазняются финансовой помощью государства и не внимают призывам президента?

В 2017 году в стране произошел обвал рождаемости, после которого показатели продолжили ползти вниз. В прошлом году мы поставили антирекорд полувека по количеству рожденных детей. Население страны также сокращается: сейчас нас 9,5 млн человек, пишет «Ежедневник».

Чтобы число жителей в дальнейшем хотя бы оставалось таким же, нужно, чтобы каждая женщина родила двух детей – одного за себя, второго – за своего мужчину. Но о подобном изобилии детей мы даже не мечтаем. Государство прописало себе целью до 2020 года поднять так называемый суммарный коэффициент рождаемости до 1,75 ребенка на женщину. Но цели не достигло: по факту наши женщины рожают в среднем всего 1,45 ребенка.

На совещании у президента в начале прошлого года было заявлено, что Беларусь тратит 1,8% ВВП на пособия по уходу за ребенком. Также государство оплачивает «семейный капитал», льготные кредиты на жилье для многодетных, медицинскую поддержку беременных и детей. Кроме финансовой стимуляции, президент каждый год проводит и словесную, прося женщин рожать четверых. Но все тщетно.

Из демографической ямы ближайшие годы мы, судя по всему, не выберемся, а провалимся в нее еще глубже. В первую очередь потому, что будет мало самих потенциальных рожениц. Сейчас в фертильный возраст вступает очень малочисленное поколение – в группе от 20 до 24 лет насчитывается всего 238 тыс. женщин (сравните с женщинами 30-34 лет, коих почти на 150 тыс. больше). Чтобы рождаемость повысилась, этой горстке молодых женщин придется рожать очень много детей. К чему их и пытается стимулировать правительство разными мерами социальной поддержки.

Почему молодежь не становится многодетной?

Многие винят в сложившейся ситуации тлетворное влияние Запада, который разрушает наши семейные ценности, превращает всех в феминисток и гомосексуалистов. Так вот оказывается, на «загнивающем» Западе рожают больше, чем у нас. По данным ОЭСР за 2017 год, Франция и Ирландия, например, вплотную приблизились к заветным двум рождениям на женщину.

А вот самая низкая рождаемость на планете, по данным ООН, сегодня в Восточной Азии: топ возглавляют три провинции Китая, включая Гонконг, за ними следуют Сингапур и Корея. (На всякий случай отметим, что никаких запретов по поводу количества детей в этих странах уже давно нет).

И не хочется расстраивать нашего президента, но четверых в современном мире рожают только в Центральной Африке и нескольких других беднейших странах мира.

В своем докладе «World population Prospects 2019» ООН предрекает всему миру дальнейшее стремительное сокращение рождаемости (за исключением беднейших африканских стран). Причинами наблюдаемого падения названы следующие факторы: сокращение детской смертности, рост образованности женщин, переезд населения в города, распространение контрацепции, включение женщин в рынок труда.

Кстати, в тренд сокращения рождаемости не попадают богатейшие западные страны – фертильность у них сохранится на существующем уровне или даже немного повысится.

Догонит ли Беларусь Северную Европу?

Сможет ли Беларусь, подобно некоторым успешным странам, снова начать увеличивать рождаемость? Почему широкая государственная поддержка не помогла нам это сделать уже сегодня?

Статистика позволяет увидеть, что в Беларуси после 2012 года, когда были увеличены пособия на детей до 3 лет, рождаемость подскочила в первую очередь на селе. Дело, видимо, в том, что там зарплаты ниже данных пособий.

«Всплеск сельской рождаемости можно рассматривать как стратегию преодоления трудностей – выбор в пользу рождаемости стал альтернативой низкооплачиваемой занятости женщин в сельской местности и малых городах» - говорится в работе исследовательского центра ИПМ «Демография в ловушке социальной политики».

Подобная стратегия пополнения семейного бюджета оборачивается ловушкой, когда все дети подрастают старше трех лет. Теперь семьи вынуждены кормить подросших детей без помощи государства, и многие из них проваливаются в бедность. Так, самая большая доля белорусов, живущих за чертой бедности, наблюдается в семьях с тремя и более детьми. В 2018 году 23% таких семей жили в абсолютной бедности.

Возможно, белоруски перестали много рожать, потому что раскусили механизм этой ловушки. И наверное, для уверенного размножения людям нужна не только помощь на короткий период, а постоянная финансовая стабильность всей экономики страны. Какую наблюдают жители северной Европы. (Хотя, государственная помощь родителям там тоже очень сильная).

Женщинам просто трудно

По мнению отечественных и российских исследователей, низкую рождаемость также провоцирует гендерное неравенство. В стране, где половина браков распадается, а уплата алиментов сильно хромает, каждая женщина может столкнуться с необходимостью самостоятельно обеспечивать своих детей. И сделать это им будет непросто.

Зарплаты женщин в нашей стране на четверть меньше мужских. При этом большинство женщин работает в самых низкооплачиваемых секторах экономики, таких как образование, социальные услуги и другие бюджетные сферы. И даже в этих сферах женщины занимают более низкие должности по сравнению с мужчинами.

Во-вторых, параллельно с низкооплачиваемой работой на женщину ложится основной неоплачиваемый труд по дому и уходу за детьми. Из-за чего женщины с маленькими детьми низко котируются на рынке труда. Если домашний труд разделить с мужчинами поровну, считают эксперты, тогда женщины смогли бы больше времени уделять карьере, а еще у них было бы меньше демотивации к рождению детей.

Возможно, именно в равенстве мужчин и женщин кроется второй секрет высокой рождаемости Северной Европы.