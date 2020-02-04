Белорусский бразилец Брессан нашел новую команду 4.02.2020, 11:23

Ренан Брессан

Футболист подписал контракт с бразильской «Параной».

Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан подписал контракт с бразильским клубом «Парана», пишет «Трибуна».

«Парана» выступает в серии B (Д2) чемпионата Бразилии.

Клуб занял 6-е место в прошлом сезоне.

Предыдущим клубом Брессана была бразильская «Куяба» из серии «B». Также он защищал цвета португальских «Шавеша» и «Риу Аве», кипрского АПОЭЛа, казахстанской «Астаны», российской «Алании», а также белорусских «Гомеля» и БАТЭ.